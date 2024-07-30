Fenerbahçe Lugano Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci turu rövanş mücadelesinde Lugano'yu konuk edecek. Karşılaşmayı ise İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Jones yönetecek. Peki Fenerbahçe Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte yanıtlar...

FENERBAHÇE - LUGANO MAÇI NE ZAMAN?

Sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesine 30 Temmuz Salı günü çıkacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlarken Exxen üzerinden canlı yayınlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna kalabilmek için her türlü galibiyet ve beraberlik yetecek.

Karşılaşma, Lugano'nun tek farklı galibiyeti ile biterse uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık iki uzatma devresinde eşitliğin bozulmaması durumunda 3. ön eleme turuna yükselecek takımı penaltı atışları belirleyecek. İsviçre ekibi iki farklı kazanması durumunda turlayacak. Fenerbahçe, Lugano'yu elemesi durumunda Lille ile karşılaşacak.