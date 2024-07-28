Fenerbahçe'den bomba transfer! Branco bizzat görüşecek
Sol bek, stoper, kanat ve forvet bölgelerini güçlendiren Fenerbahçe'de sıra orta sahaya geldi. Bu doğrultuda teknik direktör Jose Mourinho'nun, Premier Lig'in o yıldızını istediği ve yönetimin de harekete geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Jose Mourinho'nun listesinin ilk sırasına yer alan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için ilk temas kuruldu.
KİRALANACAK
Fenerbahçe'nın bu transfer girişimini İngiliz basını da doğruladı.
Sport witness'ın haberine göre; Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, İngiliz yetkililerle görüşecek.
Geçen sezon PSV Eindhoven'dan 35 milyon Euro'ya transfer edilmesine rağmen sadece 17 maçta görev alabilen ve menajer Nuno Espirito Santo'yla sorunlar yaşayan Sangare'nin Jose Mourinho faktöründen dolayı ayrılmaya sıcak bakacağı da belirtildi.
Fenerbahçe'nin ilk etapta oyuncuyu kiralamak istediği de gelen bilgiler arasında.
SKOR KATKISI YOK
Eylül 2020'de Toulouse'tan 2020'de PSV Eindhoven'a transfer olan İbrahim Sangare, Eylül 2023'te ise Nottingham Forest'ın yolunu tuttu.
Fildişi Sahilli oyuncu, Ada ekibinde sıkıntılar yaşadı ve hiç skor katkısı yapamadı. Sangare için toplamda 42 milyon euro bonservis bedeli ödendi.
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