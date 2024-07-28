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Fenerbahçe'den bomba transfer! Branco bizzat görüşecek

Sol bek, stoper, kanat ve forvet bölgelerini güçlendiren Fenerbahçe'de sıra orta sahaya geldi. Bu doğrultuda teknik direktör Jose Mourinho'nun, Premier Lig'in o yıldızını istediği ve yönetimin de harekete geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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Fenerbahçe'den bomba transfer! Branco bizzat görüşecek

Bu sezon Jose Mourinho önderliğinde mutlak şampiyonluk hedefleyen ve tarihinin en pahalı kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, transfer çalışmaları devam ediyor.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Branco bizzat görüşecek

Sol bek, stoper, kanat ve forvet bölgelerini birbirinden önemli isimlerle güçlendiren sarı-lacivertlilerde sıra orta sahaya geldi.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Branco bizzat görüşecek

Hedefteki isim ise; İngiliz ekibi Nottingham Forest'ın Fildişi Sahilli yıldızı İbrahim Sangare...

Fenerbahçe'den bomba transfer! Branco bizzat görüşecek

Jose Mourinho'nun listesinin ilk sırasına yer alan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için ilk temas kuruldu.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Branco bizzat görüşecek

KİRALANACAK

Fenerbahçe'nın bu transfer girişimini İngiliz basını da doğruladı.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Branco bizzat görüşecek

Sport witness'ın haberine göre; Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, İngiliz yetkililerle görüşecek.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Branco bizzat görüşecek

Geçen sezon PSV Eindhoven'dan 35 milyon Euro'ya transfer edilmesine rağmen sadece 17 maçta görev alabilen ve menajer Nuno Espirito Santo'yla sorunlar yaşayan Sangare'nin Jose Mourinho faktöründen dolayı ayrılmaya sıcak bakacağı da belirtildi.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Branco bizzat görüşecek

Fenerbahçe'nin ilk etapta oyuncuyu kiralamak istediği de gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Branco bizzat görüşecek

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Eylül 2020'de Toulouse'tan 2020'de PSV Eindhoven'a transfer olan İbrahim Sangare, Eylül 2023'te ise Nottingham Forest'ın yolunu tuttu.

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