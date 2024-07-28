Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun 1 numaralı prensi ortaya çıktı! Bu transfer ligi sallar

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun 1 numaralı prensi ortaya çıktı! Bu transfer ligi sallar

Transferde bombaları teker teker patlatan Fenerbahçe'de, flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Uzun bir süredir orta saha arayışında olan sarı lacivertlilerle ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını Jose Mourinho'nun, dünyaca ünlü yıldızın transferini istediğini açıkladı. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2024 Pazar 18:15
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Kubilay Açıkgün
FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun 1 numaralı prensi ortaya çıktı! Bu transfer ligi sallar

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de, orta sahaya transferi için çalışmalar devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun 1 numaralı prensi ortaya çıktı! Bu transfer ligi sallar

Sarı lacivertliler transferde son olarak Sevilla forması giyen golcü isim Youssef En-Nesyri ile el sıkışmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun 1 numaralı prensi ortaya çıktı! Bu transfer ligi sallar

Fenerbahçe'nin, Faslı santrfor için 19.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edilmişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun 1 numaralı prensi ortaya çıktı! Bu transfer ligi sallar

Bunun yanı sıra orta sahaya da kaliteli bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen Kanarya'nın transfer gündemine dair bomba bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun 1 numaralı prensi ortaya çıktı! Bu transfer ligi sallar

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun, Manchester City forması giyen Mateo Kovacic'in transfer edilmesini istediği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun 1 numaralı prensi ortaya çıktı! Bu transfer ligi sallar

The Sun'da yer alan habere göre; orta saha bölgesi için Sander Berge ve Ibrahim Sangare gibi isimlerle temas halinde olan sarı lacivertlilerde, teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk tercihinin Mateo Kovacic olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun 1 numaralı prensi ortaya çıktı! Bu transfer ligi sallar

Öte yandan Fenerbahçe'nin bu transferi bitirmek için yaklaşık 25 milyon sterlinlik bonservis ücretini ödemesi gerektiği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun 1 numaralı prensi ortaya çıktı! Bu transfer ligi sallar

Ancak sarı lacivertli idarecilerin, Hırvat yıldızın transferinde kiralama formülü üzerinde durduğu aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun 1 numaralı prensi ortaya çıktı! Bu transfer ligi sallar

30 yaşındaki başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon İngiliz deviyle 46 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun 1 numaralı prensi ortaya çıktı! Bu transfer ligi sallar

Kovacic bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun 1 numaralı prensi ortaya çıktı! Bu transfer ligi sallar

1.77 boyundaki Kovacic'in, Manchester City ile olan kontratı ise 2027 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun 1 numaralı prensi ortaya çıktı! Bu transfer ligi sallar

Hırvat orta sahanın güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

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