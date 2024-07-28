FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun 1 numaralı prensi ortaya çıktı! Bu transfer ligi sallar
Transferde bombaları teker teker patlatan Fenerbahçe'de, flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Uzun bir süredir orta saha arayışında olan sarı lacivertlilerle ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını Jose Mourinho'nun, dünyaca ünlü yıldızın transferini istediğini açıkladı. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
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Bunun yanı sıra orta sahaya da kaliteli bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen Kanarya'nın transfer gündemine dair bomba bir iddia ortaya atıldı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun, Manchester City forması giyen Mateo Kovacic'in transfer edilmesini istediği öğrenildi.
The Sun'da yer alan habere göre; orta saha bölgesi için Sander Berge ve Ibrahim Sangare gibi isimlerle temas halinde olan sarı lacivertlilerde, teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk tercihinin Mateo Kovacic olduğu kaydedildi.
Öte yandan Fenerbahçe'nin bu transferi bitirmek için yaklaşık 25 milyon sterlinlik bonservis ücretini ödemesi gerektiği belirtildi.
Ancak sarı lacivertli idarecilerin, Hırvat yıldızın transferinde kiralama formülü üzerinde durduğu aktarıldı.
30 yaşındaki başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon İngiliz deviyle 46 maça çıktı.
Kovacic bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
1.77 boyundaki Kovacic'in, Manchester City ile olan kontratı ise 2027 yılında sona erecek.
Hırvat orta sahanın güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
Kovacic kariyerinde Chelsea, Inter, Real Madrid ve Dinamo Zagreb gibi takımlarda da forma giydi.
Ülke milli takımında ise 104 müsabakada boy gösteren Kovacic, 5 gol kaydetti.
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