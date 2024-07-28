FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun 1 numaralı prensi ortaya çıktı! Bu transfer ligi sallar

Bunun yanı sıra orta sahaya da kaliteli bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen Kanarya'nın transfer gündemine dair bomba bir iddia ortaya atıldı.

The Sun'da yer alan habere göre; orta saha bölgesi için Sander Berge ve Ibrahim Sangare gibi isimlerle temas halinde olan sarı lacivertlilerde, teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk tercihinin Mateo Kovacic olduğu kaydedildi.