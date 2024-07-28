Haberler Fenerbahçe Bomba transfer iddiası! Fenerbahçe Djiku'yu o rakama satacak

Bomba transfer iddiası! Fenerbahçe Djiku'yu o rakama satacak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de başarılı stoper Alexander Djiku'ya Rennes talip olmuştu. Sarı-lacivertliler, Ganalı savunma oyuncusu için istediği bonservis bedelini belirtti. İşte o rakam... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2024 Pazar 12:25
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Bomba transfer iddiası! Fenerbahçe Djiku'yu o rakama satacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Lugano'ya konuk oldu.

Bomba transfer iddiası! Fenerbahçe Djiku'yu o rakama satacak

Sarı-lacivertliler, İsviçre ekibini 4-3 mağlup ederek tur için büyük avantaj elde etti.

Bomba transfer iddiası! Fenerbahçe Djiku'yu o rakama satacak

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko (3) ve Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

Bomba transfer iddiası! Fenerbahçe Djiku'yu o rakama satacak

Lugano'nun golleriyse El Wafi, Bislimi ve Valenzuela'dan geldi.

Bomba transfer iddiası! Fenerbahçe Djiku'yu o rakama satacak

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 30 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Bomba transfer iddiası! Fenerbahçe Djiku'yu o rakama satacak

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve son olarak Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe'de Alexander Djiku ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Bomba transfer iddiası! Fenerbahçe Djiku'yu o rakama satacak

RENNES İSTİYOR

Fransız basını, Ligue 1 ekibinin Ganalı savunma oyuncusuna talip olduğunu duyurdu.

Bomba transfer iddiası! Fenerbahçe Djiku'yu o rakama satacak

RMC Sport muhabiri Fabrice Hawkins, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Djiku'yu kadroda tutmak istediğini açıkladı.

Bomba transfer iddiası! Fenerbahçe Djiku'yu o rakama satacak

20 MİLYON EURO CİVARINDAN TEKLİF KABUL EDİLECEK

Hawkins ayrıca Alexander Djiku için gelecek 20 milyon Euro civarından bir teklifi Fenerbahçe'yi ikna edebileceğini belirtti.

Bomba transfer iddiası! Fenerbahçe Djiku'yu o rakama satacak

Rennes'in ise 29 yaşındaki futbolcu için 10 milyon Euro teklif etmeye hazırlandığı aktarıldı.

Bomba transfer iddiası! Fenerbahçe Djiku'yu o rakama satacak

Alexander Djiku geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıktı.

Bomba transfer iddiası! Fenerbahçe Djiku'yu o rakama satacak

Ganalı stoper, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Bomba transfer iddiası! Fenerbahçe Djiku'yu o rakama satacak

Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Djiku'nun sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.

Bomba transfer iddiası! Fenerbahçe Djiku'yu o rakama satacak

29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 9 milyon Euro.

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