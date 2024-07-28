Bomba transfer iddiası! Fenerbahçe Djiku'yu o rakama satacak
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de başarılı stoper Alexander Djiku'ya Rennes talip olmuştu. Sarı-lacivertliler, Ganalı savunma oyuncusu için istediği bonservis bedelini belirtti. İşte o rakam... (FB spor haberi)
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Lugano'nun golleriyse El Wafi, Bislimi ve Valenzuela'dan geldi.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 30 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve son olarak Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe'de Alexander Djiku ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
RENNES İSTİYOR
Fransız basını, Ligue 1 ekibinin Ganalı savunma oyuncusuna talip olduğunu duyurdu.
RMC Sport muhabiri Fabrice Hawkins, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Djiku'yu kadroda tutmak istediğini açıkladı.
20 MİLYON EURO CİVARINDAN TEKLİF KABUL EDİLECEK
Hawkins ayrıca Alexander Djiku için gelecek 20 milyon Euro civarından bir teklifi Fenerbahçe'yi ikna edebileceğini belirtti.
Rennes'in ise 29 yaşındaki futbolcu için 10 milyon Euro teklif etmeye hazırlandığı aktarıldı.
Alexander Djiku geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıktı.
Ganalı stoper, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Djiku'nun sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 9 milyon Euro.
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