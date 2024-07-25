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Kaptan hız kesmiyor

Edin Dzeko, kaldığı yerden devam ediyor. Lugano’ya 3 gol atan kaptan, takımının yıldızı olmayı sürdürüyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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Kaptan hız kesmiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda İsviçre ekibi Lugano'yu 4-3 yenen Fenerbahçe'de Edin Dzeko yıldızlaştı. Deneyimli kaptan, İsviçre temsilcisi karşısında hem takımının lideri oldu hem de attığı 3 golle adından söz ettirdi. Bosna Hersekli forvet, geçen sezon bıraktığı yerden adeta devam etti. Geçtiğimiz yıl sarı lacivertli forma altında 46 resmi maçta 25 gol atıp, 10 asist yapan tecrübeli forvet, bu sezon da müthiş bir başlangıç yaptı. Lugano karşısındaki 3 golünün yanında hazırlık maçlarında da 5 maçta 5 gol kaydeden Dzeko, takımının en etkili isimlerinden biri oldu.

EN YAŞLI HAT-TRICK

Lugano filelerine üç gol bırakan 38 yaşındaki Edin Dzeko, Galatasaray formasıyla 32 yaşında iken hat-trick yapan Shabani Nonda'yı geride bıraktı. Dzeko, Avrupa kupaları tarihinde bir Türk takımı formasıyla hat-trick yapan en yaşlı isim olarak bir ilke imza attı.

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