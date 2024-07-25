Kadıköy'ün yeni golcüsü

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona resmen ulaştı. Dün sabah saatlerinde sarı lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda; En-Nesyri için İspanyol kulübü Sevilla ile görüşmelerin başladığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi. Hemen ardından da Faslı forvet, özel uçakla İstanbul'a hareket etti. Transfer döneminin ilk günlerinden itibaren Fenerbahçe'nin yoğun mesai harcadığı tecrübeli golcüde nihayete erildi. 27 yaşındaki forvet, aynı zamanda hem Fenerbahçe tarihinin hem de lig tarihinin en pahalı transferi oldu. Sarı lacivertlilerin 20 milyon euroyu aşan bir bonservis bedeliyle Sevilla'dan kadrosuna kattığı En-Nesyri, sezonun en flaş transferlerinden biri oldu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun da listesinde ilk sırada gelen deneyimli futbolcu, lig maçları başlamadan kadroya yetiştirildi. Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı 6'ncı transferi oldu.

JARDEL'İ GERİDE BIRAKTI

Lig tarihinde yapılan en pahalı transferler listesinde Youssef En-Nesyri, 20 milyon euro'yu aşan bonservisle 1. sıraya çıktı. Daha önce 2000-01 sezonunda Mario Jardel, 17 milyon euro'luk bir bedelle Galatasaray'a imza atmıştı. En-Nesyri, Fenerbahçe tarihinde de 15 milyon euro ile geçen sene gelen Cengiz Ünder'i geçti.

BENZEMA'DAN SONRA

La Liga tarihinde en fazla gol atan Faslı oyuncu Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri... Deneyimli yıldız 69 gol attı. En-Nesyri ayrıca La Liga'ya geldiği 2016-2017 sezonundan bu yana 21 kafa golü atan Karim Benzema'nın ardından 20 kafa golüyle en fazla kafa golü kaydeden isim konumunda.

FORVET HATTI TAMAM

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe'de forvet hattı tamamlandı. Kaptan Edin Dzeko'nun yanısıra Cenk Tosun ve Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katan sarı lacivertliler güçlü bir hücum hattı kurdu. Jose Mourinho'nun elinde bol opsiyonlu bir forvet hattı bulunuyor.

SEVILLA'DA TARİHE GEÇTİ

Youssef En-Nesyri, Sevilla'da tarihe geçen bir dönem yaşadı. 2019- 2020 sezonundan bu yana Sevilla forması giyen Faslı futbolcu, 196 resmi maçta 73 gol kaydetti. İspanyol ekibiyle iki kez Avrupa Ligi'ni kazanan En-Nesyri, Sevilla tarihinin en golcü 10'uncu futbolcusu oldu.

MOURINHO'YU YENMİŞTİ

Jose Mourinho, kadrosunda görmeyi çok istediği Youssef En-Nesyri ile 2022-2023 sezonunda Avrupa Ligi finalinde rakip olmuştu. O dönem Roma'yı çalıştıran Mourinho, En-Nesyri'li Sevilla'ya finalde kaybetmişti. Portekizli hoca, o dönemden beri Faslı futbolcuyu listesinde tutuyordu.

FAS'TA KAHRAMAN

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Youssef En-Nesyri, ülkesi Fas'ta çok sevilen bir isim olarak dikkat çekiyor. Fas Milli Takımı'nın Dünya Kupası tarihinde en fazla gol atan futbolcusu olan En-Nesyri, 2018 ve 2022 Dünya Kupası'nda oynadı. İki kupada 3 gol atan 27 yaşındaki yıldız, son olarak 2022 Dünya Kupası'nda 4. olan Fas'ın kahramanlarından biriydi.