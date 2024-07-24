Haberler Fenerbahçe Yeni golcü En Nesyri

Yeni golcü En Nesyri

Fenerbahçe, uzun süredir kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği En-Nesyri transferinde mutlu sona ulaştı. 27 yaşındaki golcü oyuncu, bugün kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 4 yıllık imzayı atacak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yeni golcü En Nesyri

Fenerbahçe sonunda başardı, aylardır büyük uğraş verdiği Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna kattı. Faslı oyuncu için Sevilla'ya 18 milyon euro bonservis bedeli ve 7 milyon euro da bonus ödenecek. 27 yaşındaki golcü, bugün sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 4 yıllık sözleşmeye imzayı atacak. En- Nesyri, Fenerbahçe'den senelik 4 milyon euro garanti ücret alacak. Ayrıca bbaşarı bonusları da kazanacak.

İDMANA ÇIKACAK

Bonuslarla birlikte Nesyri'nin yıllık kazancı 6 milyon euro olacak. Pazartesi günü Sevilla'nın tesislerine giderek kulüp çalışanları, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşan Faslı oyuncu, eşyalarını da toplayıp ayrılmıştı. Sevilla'nın son iki idmanına katılmayan Youssef En-Nesyri, imza sonrasında yeni takımına katılacak ve sarı-lacivertli forma altında ilk antrenmanını gerçekleştirecek. Nesyri, futbol kariyerinde ilk kez İspanya dışında top koşturacak.

G.Saray'a Jelert müjdesi! Son maçında...
Türk Telekom
DİĞER
Lugano - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE EKRANI | Lugano-Fenerbahçe maçı canlı izle linki, HD, kesintisiz, şifresiz!
Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren düzenleme komisyonda kabul edildi
Oosterwolde'ye dev teklif! F.Bahçe'nin kararı...
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hoş geldin Hoş geldin 07:08
Kalite - tecrübe Kalite - tecrübe 07:07
Dzeko coştu! F.Bahçe tur kapısını araladı Dzeko coştu! F.Bahçe tur kapısını araladı 01:08
Mourinho'dan zemin isyanı! Mourinho'dan zemin isyanı! 01:08
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon 01:08
Fırtına Pedro Malheiro transferi resmen açıkladı! Fırtına Pedro Malheiro transferi resmen açıkladı! 01:07
Daha Eski
G.Saray'dan Trippier bombası G.Saray'dan Trippier bombası 01:07
Galatasaray'da sağ beke sürpriz hamle! Transfer... Galatasaray'da sağ beke sürpriz hamle! Transfer... 01:07
Cengiz Ünder'in talipler artıyor! 3 takım devreye girdi Cengiz Ünder'in talipler artıyor! 3 takım devreye girdi 01:07
Zajc için sıraya girdiler! Oyuncunun kararı... Zajc için sıraya girdiler! Oyuncunun kararı... 01:07
MHK başkanı belli oldu MHK başkanı belli oldu 01:07
Özbek'ten olimpiyat sözleri! Özbek'ten olimpiyat sözleri! 01:07