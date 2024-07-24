Yeni golcü En Nesyri

Fenerbahçe sonunda başardı, aylardır büyük uğraş verdiği Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna kattı. Faslı oyuncu için Sevilla'ya 18 milyon euro bonservis bedeli ve 7 milyon euro da bonus ödenecek. 27 yaşındaki golcü, bugün sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 4 yıllık sözleşmeye imzayı atacak. En- Nesyri, Fenerbahçe'den senelik 4 milyon euro garanti ücret alacak. Ayrıca bbaşarı bonusları da kazanacak.

İDMANA ÇIKACAK

Bonuslarla birlikte Nesyri'nin yıllık kazancı 6 milyon euro olacak. Pazartesi günü Sevilla'nın tesislerine giderek kulüp çalışanları, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşan Faslı oyuncu, eşyalarını da toplayıp ayrılmıştı. Sevilla'nın son iki idmanına katılmayan Youssef En-Nesyri, imza sonrasında yeni takımına katılacak ve sarı-lacivertli forma altında ilk antrenmanını gerçekleştirecek. Nesyri, futbol kariyerinde ilk kez İspanya dışında top koşturacak.