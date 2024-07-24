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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri İstanbul'da!

Son dakika FB haberleri... Fenerbahçe'nin KAP bildirimi yaptığı Youssef En-Nesyri, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 15:17 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 15:28
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin yeni transferi En-Nesyri, İstanbul'a geldi. Sarı lacivertliler, 27 yaşındaki Faslı forvet ile transfer konusunda kendisi ve kulübü Sevilla ile anlaşmış ve taraflar bugün görüşmelere başlandığını bildirmişti.

KAP BİLDİRİMİ GELMİŞTİ

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Sevilla Football Club, S.A.D. ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve Transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

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