Lugano’yu Dze getirdi

F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında dün İsviçre ekibi Lugano'ya konuk oldu. Karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, El Wafi'nin henüz 4. dakikada attığı golle şoka uğradı. Szymanski ve Fred'in şutları dışında varlık gösteremeyen temsilcimiz, 44'te ise Tadic'in yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Topun başına geçen Dzeko, sezonun ilk resmi golünü attı.

İKINCI yarının hemen başında kaptan yine sahneye çıktı, Tadic'in enfes pasında Lugano ağlarını bir kez daha sarstı. Sarı-lacivertliler, üstünlüğü yakalasa da Bislimi'nin 64'teki sayısına engel olamadı. Ancak Dzeko, bu golden üç dakika sonra kendisinin ve takımının üçüncü golüne imza attı. Ferdi, 73'te 4'üncü golü kaydetti. 90+4'te Valenzuela ise skorunu ilan etti: 4-3. F.Bahçe, rövanş öncesinde tur kapısını ardına kadar araladı.

FERDİ'DEN 2. DALYA

EURO 2024'ün yıldızlaşan isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, ayağının tozuyla sahaya çıkıp golünü attı. 69. dakikada oyuna giren Ferdi, ceza sahası dışından çok şık bir şutla ağları havalandırdı. 200. maçına çıkan tecrübeli futbolcu, "200. maçıma çıktığım için çok mutluyum. Mourinho çok büyük bir kariyer. Gerçekten özel biri. Umarım çok kupa kazandırır" dedi.

GÜZEL BİR SONUÇ ALDIK

Galibiyetin mimarı olan Edin Dzeko, karşılaşmanın ardından şöyle konuştu: "Sentetik zeminden ötürü farklı bir maç oldu. Maça yavaş başladık ve bir gol yedik. İlk dakikalarda maça tam giremedik. İkinci yarıya başlarken daha güçlüydük. Maalesef yediğimiz 3 gol var ve bu bizim için fazla. Ancak güzel bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Mourinho ile birbirimizi iyi tanıyoruz. 1 ay beraber çalışmıştık. Çok büyük bir karakter kendisi ve onun Fenerbahçe'nin başında olması harika bir şey. Onu iki kelimeyle anlatamam. Kendisinde her şeyden biraz var. Eğlenceli birisi."

TADIC FIRTINASI

Lugano deplasmanından galibiyetle dönen Fenerbahçe'de Dusan Tadic öne çıkan isimlerden oldu. Sırp yıldız, saha içerisindeki liderliğinin yanısıra skor katkısıyla da yıldızlaştı. Takımı 1-0 geri durumdayken yaptırdığı penaltıyla beraberliğe katkı sağlayan Tadic, ikinci golde de Dzeko'yu golle buluşturan asiste imza attı. 69 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu, adeta geçen sezon bıraktığı yerden devam etti.

SZYMANSKI DİREĞE TAKILDI

Sarı lacivertli takımın yıldız ismi Sebastian Szymanski 36. dakikada gole çok yaklaştı. Polonyalı futbolcunun ceza sahası dışından çektiği şut direkten döndü. Sezon öncesi hazırlık maçlarında da uzaktan şutlarıyla etkili olan başarılı yıldız,

CENK TOSUN SİFTAH YAPTI

Sezonun flaş transferlerinden Cenk Tosun, Fenerbahçe'deki ilk resmi maçına dün akşam Lugano önünde çıktı. Tecrübeli forvet, 80. dakikada Edin Dzeko'nun yerine oyuna dahil oldu. Cenk, hazırlık maçında Hull City karşısında da süre almıştı. 33 yaşındaki forvet, oyunda kaldığı sürede 3 hava topu kazandı.

STOCKHORN ARENA'DA SUNİ ÇİM SIKINTISI

Stockhorn Arena'da oynanan dünkü karşılaşmada zeminin suni çim olması sıkıntılı anlar yaşattı. Özellikle Fenerbahçeli futbolcular hem pas yaparken hem de top kontrolünde zorluklar çekti. Zaman zaman iki takım oyuncularının dengelerini kaybedip yere düştükleri de görüldü. Jose Mourinho, maçtan sonra yapığı açıklamada da suni çim konusunda FC Lugano'ya ve UEFA'ya eleştirilerini dile getirdi.