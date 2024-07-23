Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Mourinho Manchester City'nin yıldızını Fenerbahçe'ye çağırdı!

TRANSFER HABERİ - Mourinho Manchester City'nin yıldızını Fenerbahçe'ye çağırdı!

Transfer döneminin hareketli takımı Fenerbahçe, bombaları bir bir patlatıyor. En-Nesyri ile anlaşma sağlayan sarı lacivertliler sürpriz bir isme kancayı taktı. Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho, Manchester City'nin yıldızını Fenerbahçe'ye çağırdı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Mourinho Manchester City'nin yıldızını Fenerbahçe'ye çağırdı!

Süper Lig'de şampiyonluk hasretine bu sezon son vermek isteyen Fenerbahçe, transfer sezonunun açılmasıyla birlikte bombaları üst üste patlatmıştı.

TRANSFER HABERİ - Mourinho Manchester City'nin yıldızını Fenerbahçe'ye çağırdı!

Kadrosuna ünlü isimleri katan Sarı- Lacivertliler yine ses getirecek bir transfer için şartlarını zorluyor.

TRANSFER HABERİ - Mourinho Manchester City'nin yıldızını Fenerbahçe'ye çağırdı!

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, Manchester City'nin 30 yaşındaki Hırvat orta sahası Mateo Kovacic'i renklerine katmak için yoğun uğraş veriyor.

TRANSFER HABERİ - Mourinho Manchester City'nin yıldızını Fenerbahçe'ye çağırdı!

Sadece yönetim bazında değil teknik direktör Jose Mourinho da bu transferin gerçekleşmesi için adeta gece-gündüz çalışıyor.

TRANSFER HABERİ - Mourinho Manchester City'nin yıldızını Fenerbahçe'ye çağırdı!

Portekizli teknik adam göreve geldikten sonra transfer listesinin ilk sıralarında Kovacic yer alıyordu.

TRANSFER HABERİ - Mourinho Manchester City'nin yıldızını Fenerbahçe'ye çağırdı!

Tecrübeli teknik adamın, Kovacic ile Haziran ayında Hırvatistan Milli Takım kampına gittiğinde de konuştuğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Mourinho Manchester City'nin yıldızını Fenerbahçe'ye çağırdı!

Yıldız oyuncuyla sürekli iletişim halinde olan Mourinho'nun Fenerbahçe'deki projelerinden bahsettiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Mourinho Manchester City'nin yıldızını Fenerbahçe'ye çağırdı!

Tecrübeli oyuncunun da bu projelerden oldukça etkilendiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Mourinho Manchester City'nin yıldızını Fenerbahçe'ye çağırdı!

İngiltere Premier Lig'in dev ekibi Manchester City, 2027 yılında sözleşmesi sona erecek oyuncusunu gelecek sezon başka bir takıma kiralamayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Mourinho Manchester City'nin yıldızını Fenerbahçe'ye çağırdı!

Almanya'da düzenlenen Euro 2024'te 3 kez Hırvatistan Milli Takım formasını giyen Kovacic, toplamda ise 104 kez milli oldu. 5 kez de fileleri havalandırdı.

TRANSFER HABERİ - Mourinho Manchester City'nin yıldızını Fenerbahçe'ye çağırdı!

Hırvat orta saha, 2023 yılında Chelsea'den City'ye 29.1 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Mourinho Manchester City'nin yıldızını Fenerbahçe'ye çağırdı!

ADA'DA 172 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin istediği Kovacic, Premier Lig kariyerinde 172 maçta görev aldı. 5 gol atarken 13 asist yaptı.

Türk Telekom
G.Saray'dan Paul Joly sürprizi!
DİĞER
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Ebru Özkan imajını tamamen yeniledi! İşte Ebru Özkan’ın yeni imajı!
Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifinde yer alan 'ötanazi' ibaresi metinden çıkarıldı! 7 madde kabul edildi
Galatasaray'da sağ bek transferi sonuçlanıyor!
G.Saray'dan Wendel planı!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın Avusturya kampı başladı! G.Saray'ın Avusturya kampı başladı! 01:29
G.Saray'ın Avusturya kampı başladı! G.Saray'ın Avusturya kampı başladı! 01:28
UEFA'dan Bitigen'e görev UEFA'dan Bitigen'e görev 01:26
UEFA'dan Bitigen'e görev UEFA'dan Bitigen'e görev 01:26
MHK’de yine Gündoğdu göreve geliyor MHK’de yine Gündoğdu göreve geliyor 01:23
Kaptan Eda Erdem’e destek Kaptan Eda Erdem’e destek 00:51
Daha Eski
İmzamızı atacağız İmzamızı atacağız 00:50
Kombineler Bin TL Kombineler Bin TL 00:50
Büyükçekmece’de yelken şampıyonası Büyükçekmece’de yelken şampıyonası 00:49
Stefan Savic imzaladı! Stefan Savic imzaladı! 00:48
Maximin sakatlandı Maximin sakatlandı 00:46
Zajc’ın talipleri arttı Zajc’ın talipleri arttı 00:46