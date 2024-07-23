TRANSFER HABERİ - Mourinho Manchester City'nin yıldızını Fenerbahçe'ye çağırdı!
Transfer döneminin hareketli takımı Fenerbahçe, bombaları bir bir patlatıyor. En-Nesyri ile anlaşma sağlayan sarı lacivertliler sürpriz bir isme kancayı taktı. Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho, Manchester City'nin yıldızını Fenerbahçe'ye çağırdı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Sadece yönetim bazında değil teknik direktör Jose Mourinho da bu transferin gerçekleşmesi için adeta gece-gündüz çalışıyor.
Portekizli teknik adam göreve geldikten sonra transfer listesinin ilk sıralarında Kovacic yer alıyordu.
Tecrübeli teknik adamın, Kovacic ile Haziran ayında Hırvatistan Milli Takım kampına gittiğinde de konuştuğu öğrenildi.
Yıldız oyuncuyla sürekli iletişim halinde olan Mourinho'nun Fenerbahçe'deki projelerinden bahsettiği belirtildi.
Tecrübeli oyuncunun da bu projelerden oldukça etkilendiği öğrenildi.
İngiltere Premier Lig'in dev ekibi Manchester City, 2027 yılında sözleşmesi sona erecek oyuncusunu gelecek sezon başka bir takıma kiralamayı planlıyor.
Almanya'da düzenlenen Euro 2024'te 3 kez Hırvatistan Milli Takım formasını giyen Kovacic, toplamda ise 104 kez milli oldu. 5 kez de fileleri havalandırdı.
Hırvat orta saha, 2023 yılında Chelsea'den City'ye 29.1 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
ADA'DA 172 MAÇA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin istediği Kovacic, Premier Lig kariyerinde 172 maçta görev aldı. 5 gol atarken 13 asist yaptı.
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