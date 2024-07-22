Haberler Fenerbahçe En-Nesyri geliyor

En-Nesyri geliyor

En-Nesyri transferinde mutlu sona ulaşan sarı lacivertliler, Faslı yıldızı bu hafta içinde İstanbul’a getirecek ve sağlık kontrollerinin ardından 4 yıllık imzayı attıracak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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En-Nesyri geliyor

Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen ve birbiri üstüne bombaları patlatan F.Bahçe'nin 6. transferi Youssef En-Nesyri oldu... Faslı oyuncuyla ve kulübü Sevilla'yla anlaşan sarı-lacivertliler, İspanyol ekibiyle ödeme planı üzerinde son detayları konuşuyor. Bu pürüz giderildiği an resmi açıklama yapılacak ve 27 yaşındaki golcü oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a gelecek. Ardından da kendisini sarı- lacivertli renklere bağlayan imzayı atacak.

JOSE 1 SAATTE İKNA ETTİ

4 yıllığına F.Bahçe'nin golcüsü olacak olan En-Nesyri, sarı-lacivertlilerden senelik de 4 milyon euro maaş artı bonuslar kazanacak. Faslı golcünün geliri bu bonuslarla yıllık 6 milyon euroyu bulacak. Bu hafta içinde takıma katılması beklenen 27 yaşındaki oyuncunun Roma'yı değil de Fenerbahçe'yi tercih etmesinin ana sebebi ise; Jose Mourinho'yla yaptığı telefon görüşmesi oldu. Portekizli teknik adamın, kafası karışık olan Nesyri'yi 1 saatlik görüşmenin ardından ikna ettiği belirtildi.

ZIYECH'TEN BİLGİ ALDI

En-Nesyri, F.Bahçe'den teklif aldığı an milli takımdan arkadaşı olan Galatasaraylı Hakim Ziyech'i aradı ve hem Türkiye hem de Fenerbahçe hakkında bilgi aldı. Ziyech'in Türkiye ve İstanbul'dan övgüyle bahsettiği öğrenildi. Fenerbahçe için ise; "Ülkenin büyük takımlarından birisi" dediği belirtildi.

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