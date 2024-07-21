TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! İtalyanlar'dan flaş teklif

2018 yılında 35 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Ünder geçen sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırdı. Ayrıca milli yıldız 3 de asist katkısı verdi.