TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! İtalyanlar'dan flaş teklif
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer edilen ve performansını tam olarak sahaya yansıtamayan milli oyuncu için İtalyan ekibi flaş bir bütçe hazırladı. İşte Cengiz Ünder için yapılacak teklif... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Takvim'de yer alan haberie göre; Napoli'nin, Kanarya'daki geleceği belirsizliğini koruyan 27 yaşındaki yıldız futbolcu için 15 milyon Euro transfer bütçesi ayırdığı ortaya çıktı.
Futbolcunun olası satışından zarar etmek istemeyen Fenerbahçe'nin henüz oyuncunun geleceğiyle ilgili kesin bir karar vermediği öğrenildi.
Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.
2018 yılında 35 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Ünder geçen sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırdı. Ayrıca milli yıldız 3 de asist katkısı verdi.
Daha önce Marsilya, Roma, Leicester City, Başakşehir ve Altınordu'da oynayan futbolcu için Jose Mourinho'nun vereceği rapor belirleyici olacak.
Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i geçtiğimiz sezon 15 milyon Euro bedelle transfer etmişti.
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