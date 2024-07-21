Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! İtalyanlar'dan flaş teklif

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! İtalyanlar'dan flaş teklif

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer edilen ve performansını tam olarak sahaya yansıtamayan milli oyuncu için İtalyan ekibi flaş bir bütçe hazırladı. İşte Cengiz Ünder için yapılacak teklif... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 10:12
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! İtalyanlar'dan flaş teklif

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! İtalyanlar'dan flaş teklif

Yaptığı transferlerle sezona iyi girmek isteyen sarı lacivertlilerde sürpriz ayrılıklar yaşanabilir.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! İtalyanlar'dan flaş teklif

Fenerbahçe'de geçen sezon beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder'e İtalyan ekibi Napoli talip oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! İtalyanlar'dan flaş teklif

Takvim'de yer alan haberie göre; Napoli'nin, Kanarya'daki geleceği belirsizliğini koruyan 27 yaşındaki yıldız futbolcu için 15 milyon Euro transfer bütçesi ayırdığı ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! İtalyanlar'dan flaş teklif

Futbolcunun olası satışından zarar etmek istemeyen Fenerbahçe'nin henüz oyuncunun geleceğiyle ilgili kesin bir karar vermediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! İtalyanlar'dan flaş teklif

Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! İtalyanlar'dan flaş teklif

2018 yılında 35 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Ünder geçen sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırdı. Ayrıca milli yıldız 3 de asist katkısı verdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! İtalyanlar'dan flaş teklif

Daha önce Marsilya, Roma, Leicester City, Başakşehir ve Altınordu'da oynayan futbolcu için Jose Mourinho'nun vereceği rapor belirleyici olacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! İtalyanlar'dan flaş teklif

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i geçtiğimiz sezon 15 milyon Euro bedelle transfer etmişti.

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