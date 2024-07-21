Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Berge harekatı! İşte Mourinho'nun yeni orta sahası

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Berge harekatı! İşte Mourinho'nun yeni orta sahası

Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de orta saha arayışları sürüyor. Fred'in yanına yıldız bir isim isteyen Jose Mourinho, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı lacivertliler Burnley forması giyen Norveçli yıldız için teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 12:12
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Berge harekatı! İşte Mourinho'nun yeni orta sahası

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynayacağı Lugano maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Berge harekatı! İşte Mourinho'nun yeni orta sahası

Yaptığı önemli takviyelerle Şampiyonlar Ligi'nde sahne almak isteyen sarı lacivertlilerde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Berge harekatı! İşte Mourinho'nun yeni orta sahası

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Berge harekatı! İşte Mourinho'nun yeni orta sahası

Orta sahaya sürpriz bir hamlede bulunan Kanarya, rotasını İngiltere'ye kırdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Berge harekatı! İşte Mourinho'nun yeni orta sahası

HEDEFTEKİ İSİM BERGE
Fenerbahçeli kurmayların, Ada'da Burnley forması giyen Sander Berge ile ilgilendiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Berge harekatı! İşte Mourinho'nun yeni orta sahası

Burnley ile Norveçli orta saha için temasa geçen Fenerbahçe, Berge'nin durumu ve geleceği hakkında detaylı bilgi aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Berge harekatı! İşte Mourinho'nun yeni orta sahası

Takvim'de yer alan habere göre; Kanarya'nın, Burnley ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan 26 yaşındaki oyuncu için yakın zamanda resmi teklif yapmayı hedeflediği belirlendi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Berge harekatı! İşte Mourinho'nun yeni orta sahası

4 GOLE KATKI SAĞLADI
Geride bıraktığımız sezon Burnley ekibinin formasını 40 maçta sırtına geçiren Norveçli yıldız, takımına 2 gol, 2 de asist katkısı yapmayı başardı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Berge harekatı! İşte Mourinho'nun yeni orta sahası

En güncel verilere göre; Berge'ye 20 milyon Euro değer biçiliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Berge harekatı! İşte Mourinho'nun yeni orta sahası

Asker altyapısında kariyerine başlayan Berge daha sonra Valerenga, Genk ve Sheffield United'da görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Berge harekatı! İşte Mourinho'nun yeni orta sahası

Burnley, geçen sezonun başında futbolcuyu 13.9 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Berge harekatı! İşte Mourinho'nun yeni orta sahası

Oyuncunun, Jose Mourinho sebebiyle Fenerbahçe'ye sıcak bakabileceği dile getiriliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Berge harekatı! İşte Mourinho'nun yeni orta sahası

SANDER BERGE KİMDİR?

Burnley takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Sander Berge, 14 Şubat 1998 tarihinde dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Berge harekatı! İşte Mourinho'nun yeni orta sahası

195 cm boyunda ve 88 kilo olan Sander Berge, Sağ ayağını kullanmaktadır.

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