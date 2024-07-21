TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Berge harekatı! İşte Mourinho'nun yeni orta sahası
Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de orta saha arayışları sürüyor. Fred'in yanına yıldız bir isim isteyen Jose Mourinho, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı lacivertliler Burnley forması giyen Norveçli yıldız için teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Orta sahaya sürpriz bir hamlede bulunan Kanarya, rotasını İngiltere'ye kırdı.
HEDEFTEKİ İSİM BERGE
Fenerbahçeli kurmayların, Ada'da Burnley forması giyen Sander Berge ile ilgilendiği öğrenildi.
Burnley ile Norveçli orta saha için temasa geçen Fenerbahçe, Berge'nin durumu ve geleceği hakkında detaylı bilgi aldı.
Takvim'de yer alan habere göre; Kanarya'nın, Burnley ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan 26 yaşındaki oyuncu için yakın zamanda resmi teklif yapmayı hedeflediği belirlendi.
4 GOLE KATKI SAĞLADI
Geride bıraktığımız sezon Burnley ekibinin formasını 40 maçta sırtına geçiren Norveçli yıldız, takımına 2 gol, 2 de asist katkısı yapmayı başardı.
En güncel verilere göre; Berge'ye 20 milyon Euro değer biçiliyor.
Asker altyapısında kariyerine başlayan Berge daha sonra Valerenga, Genk ve Sheffield United'da görev aldı.
Burnley, geçen sezonun başında futbolcuyu 13.9 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.
Oyuncunun, Jose Mourinho sebebiyle Fenerbahçe'ye sıcak bakabileceği dile getiriliyor.
SANDER BERGE KİMDİR?
Burnley takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Sander Berge, 14 Şubat 1998 tarihinde dünyaya gelmiştir.
195 cm boyunda ve 88 kilo olan Sander Berge, Sağ ayağını kullanmaktadır.
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