Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Forvet takviyesi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Youssef En-Nesyri transferini açıklamaya hazırlanıyor. Faslı golcünün İstanbul'a geliş tarihiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 19:09
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda salı günü deplasmanda Lugano ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...

Transferin hızlı takımlarından olan sarı-lacivertliler, forvet transferi için Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri'yi gündemine almıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...

"SABRIMIZ TAŞMAK ÜZERE"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "En-Nesyri'yi çok istiyorduk. Hala istiyoruz ama sabrımız taşmak üzere. Buradan da selam olsun. 48 saat verdim Mario Branco'ya. Oldu, oldu. Olmadı B, C, D, E'ye gideceğiz." demişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...

SEVILLA'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Sevilla Basın Sözcüsü Javier Santos ise İspanyol basınıa yaptığı açıklamada "En-Nesyri, yapılan güçlü görüşmelerin ardından Türkiye'de Fenerbahçe'ye katılmaya çok yakın.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...

Suudi kulüplerinin, özellikle de Al-Qadsiah'ın oyuncuyu transfer etmek için Sevilla yetkilileriyle ciddi müzakerelere girdiğine dair çıkan haberler doğru değil. Görüşmeler sadece En-Nesyri'ye yakın kişilerle yapılmış olabilir, ancak bu görüşmeler yönetime ulaşmadı." ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...

Yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla istediği ve transferi yılan hikayesine dönen Youssef En-Nesyri'yi bitiriyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...

Sarı lacivertliler, Youssef En-Nessyri transferini büyük ölçüde tamamladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...

Mourinho'nun oyuncuyu ısrarla istemesi üzerine yönetim, tüm imkanları seferber etti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...

Fenerbahçe, Faslı oyuncunun bonservisi için İspanyol ekibi ile 20 milyon Euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Yönetim, bu tutarın bir kısmını taksitlendirecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...

Uzun süren görüşmeler sonunda En-Nesyri ile de 4 yıllık bir kontrat üzerinde anlaşıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...

Transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...

Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe'den senelik 6 milyon Euro alacağı belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...

HAFTA İÇİ İSTANBUL'DA

Habertürk'ün haberine göre; Faslı yıldızın hafta içi İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...

Youssef En-Nesyri geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 41 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...

Faslı santrfor, 20 gol ve 3 asist kaydetti.

} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... F.Bahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... 19:09
İngiliz basını duyurdu! Beşiktaş'tan Chamberlain kararı İngiliz basını duyurdu! Beşiktaş'tan Chamberlain kararı 18:45
G.Saray'dan Doue ve Wendel açıklaması! G.Saray'dan Doue ve Wendel açıklaması! 18:40
F.Bahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! F.Bahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! 18:22
"Olimpiyatlarda olmayı fazlasıyla hak ettik!" "Olimpiyatlarda olmayı fazlasıyla hak ettik!" 18:09
Beşiktaş'ın hazırlık maçı programları belli oldu! Beşiktaş'ın hazırlık maçı programları belli oldu! 17:48
Daha Eski
Zenit'ten Wendel açıklaması! G.Saray'a transfer olacak mı? Zenit'ten Wendel açıklaması! G.Saray'a transfer olacak mı? 17:31
Çekya'da Toprak rüzgarı! Tavla oynayarak kutladı Çekya'da Toprak rüzgarı! Tavla oynayarak kutladı 15:58
Fırtına'nın yeni sezon çalışmaları sürüyor! Fırtına'nın yeni sezon çalışmaları sürüyor! 15:50
Vida'dan emeklilik kararı! Vida'dan emeklilik kararı! 15:43
F.Bahçe Lugano mesaisini sürdürdü! F.Bahçe Lugano mesaisini sürdürdü! 15:24
Amrabat Süper Lig devine! Amrabat Süper Lig devine! 14:47