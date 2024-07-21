TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Forvet takviyesi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Youssef En-Nesyri transferini açıklamaya hazırlanıyor. Faslı golcünün İstanbul'a geliş tarihiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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SEVILLA'DAN RESMİ AÇIKLAMA
Sevilla Basın Sözcüsü Javier Santos ise İspanyol basınıa yaptığı açıklamada "En-Nesyri, yapılan güçlü görüşmelerin ardından Türkiye'de Fenerbahçe'ye katılmaya çok yakın.
Suudi kulüplerinin, özellikle de Al-Qadsiah'ın oyuncuyu transfer etmek için Sevilla yetkilileriyle ciddi müzakerelere girdiğine dair çıkan haberler doğru değil. Görüşmeler sadece En-Nesyri'ye yakın kişilerle yapılmış olabilir, ancak bu görüşmeler yönetime ulaşmadı." ifadelerini kullanmıştı.
Yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla istediği ve transferi yılan hikayesine dönen Youssef En-Nesyri'yi bitiriyor.
Sarı lacivertliler, Youssef En-Nessyri transferini büyük ölçüde tamamladı.
Mourinho'nun oyuncuyu ısrarla istemesi üzerine yönetim, tüm imkanları seferber etti.
Fenerbahçe, Faslı oyuncunun bonservisi için İspanyol ekibi ile 20 milyon Euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Yönetim, bu tutarın bir kısmını taksitlendirecek.
Uzun süren görüşmeler sonunda En-Nesyri ile de 4 yıllık bir kontrat üzerinde anlaşıldı.
Transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.
Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe'den senelik 6 milyon Euro alacağı belirtiliyor.
HAFTA İÇİ İSTANBUL'DA
Habertürk'ün haberine göre; Faslı yıldızın hafta içi İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Youssef En-Nesyri geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 41 maça çıktı.
Faslı santrfor, 20 gol ve 3 asist kaydetti.
En-Nesyri'nin İspanyol kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.
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