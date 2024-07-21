Fenerbahçe orta saha transferinde büyük oynuyor! İşte listedeki yıldızlar
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri transferinde geri sayıma geçen Fenerbahçe'de gözler orta saha takviyesine çevrildi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda Fred'in yanına bir transfer yapacak olan sarı-lacivertlilerin listesindeli yıldızlar ortaya çıktı. İşte o isimler... (FB spor haberi)
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Forvet hattı için Youssef En-Nesyri transferini resmileştirmek için çaba harcayan sarı lacivertliler bir yandan da orta sahayı güçlendirecek adayları araştırıyor.
Burnley forması giyen 26 yaşındaki Norveçli futbolcu, Jose Mourinho'nun da İngiltere Premier Lig'den yakından tanıdığı bir isim.
PREMIER LİG SEVİYESİNDE
Jose Mourinho'nun orta sahada Fred'i destekleyecek, iki yönlü oynayacak ve orta sahadaki enerjiyi yukarıya çekecek bir isim aradığı belirtildi.
Bu kapsamda Berge ismi dikkat çekse de Crystal Palace'tan Jefferson Lerma, Manchester United'da kiralık oynayıp Fiorentina'ya dönen Sofyan Amrabat da adaylar arasında duruyor.
Mourinho'nun özellikle fiziksel anlamda Premier Lig seviyesinde bir orta saha istediği, Premier Lig'deki sert ve hızlı oyunu bilen futbolcuyu kadrosuna monte etmeyi planladığı dile getirildi.
IBRAHIM SANGARE TAKİBİ
Fenerbahçe'de orta saha adayları arasında İbrahim Sangare de öne çıkıyor.
Nottingham Forest forması giyen Fildişili yıldız, oyunun her iki yönünde de yer alabiliyor.
Kariyerinde esas çıkışı Hollanda'da da PSV Eindhoven yapan Sangare, 2020-2023 arası 140 maçta oynayarak 15 gol atıp, 10 asist yaptı.
MATEO KOVACIC İDDİASI
Orta sahaya takviye planlayan Fenerbahçe için İngiltere'den bir iddia gündeme geldi.
Manchester City'den Mateo Kovacic'i sarı-lacivertlilerin izlediği öne sürüldü.
Jose Mourinho'nun Premier Lig'den tanıdığı Hırvat yıldızın kiralanabileceği iddia edildi.
30 yaşındaki yıldız, geçen yıl Manchester City ile 44 maça çıkmıştı.
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