Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe orta saha transferinde büyük oynuyor! İşte listedeki yıldızlar

Fenerbahçe orta saha transferinde büyük oynuyor! İşte listedeki yıldızlar

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri transferinde geri sayıma geçen Fenerbahçe'de gözler orta saha takviyesine çevrildi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda Fred'in yanına bir transfer yapacak olan sarı-lacivertlilerin listesindeli yıldızlar ortaya çıktı. İşte o isimler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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Fenerbahçe orta saha transferinde büyük oynuyor! İşte listedeki yıldızlar

Transferde nokta atışı imzalarla dikkat çeken Fenerbahçe'de yeni hedef orta saha olarak belirlendi.

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Fenerbahçe orta saha transferinde büyük oynuyor! İşte listedeki yıldızlar

Forvet hattı için Youssef En-Nesyri transferini resmileştirmek için çaba harcayan sarı lacivertliler bir yandan da orta sahayı güçlendirecek adayları araştırıyor.

Fenerbahçe orta saha transferinde büyük oynuyor! İşte listedeki yıldızlar

Jose Mourinho'nun raporları doğrultusunda ilerleyen Fenerbahçe yönetimi, orta sahada Sander Berge'yi ön plana aldı.

Fenerbahçe orta saha transferinde büyük oynuyor! İşte listedeki yıldızlar

Burnley forması giyen 26 yaşındaki Norveçli futbolcu, Jose Mourinho'nun da İngiltere Premier Lig'den yakından tanıdığı bir isim.

Fenerbahçe orta saha transferinde büyük oynuyor! İşte listedeki yıldızlar

PREMIER LİG SEVİYESİNDE

Jose Mourinho'nun orta sahada Fred'i destekleyecek, iki yönlü oynayacak ve orta sahadaki enerjiyi yukarıya çekecek bir isim aradığı belirtildi.

Fenerbahçe orta saha transferinde büyük oynuyor! İşte listedeki yıldızlar

Bu kapsamda Berge ismi dikkat çekse de Crystal Palace'tan Jefferson Lerma, Manchester United'da kiralık oynayıp Fiorentina'ya dönen Sofyan Amrabat da adaylar arasında duruyor.

Fenerbahçe orta saha transferinde büyük oynuyor! İşte listedeki yıldızlar

Mourinho'nun özellikle fiziksel anlamda Premier Lig seviyesinde bir orta saha istediği, Premier Lig'deki sert ve hızlı oyunu bilen futbolcuyu kadrosuna monte etmeyi planladığı dile getirildi.

Fenerbahçe orta saha transferinde büyük oynuyor! İşte listedeki yıldızlar

IBRAHIM SANGARE TAKİBİ

Fenerbahçe'de orta saha adayları arasında İbrahim Sangare de öne çıkıyor.

Fenerbahçe orta saha transferinde büyük oynuyor! İşte listedeki yıldızlar

Nottingham Forest forması giyen Fildişili yıldız, oyunun her iki yönünde de yer alabiliyor.

Fenerbahçe orta saha transferinde büyük oynuyor! İşte listedeki yıldızlar

Kariyerinde esas çıkışı Hollanda'da da PSV Eindhoven yapan Sangare, 2020-2023 arası 140 maçta oynayarak 15 gol atıp, 10 asist yaptı.

Fenerbahçe orta saha transferinde büyük oynuyor! İşte listedeki yıldızlar

MATEO KOVACIC İDDİASI

Orta sahaya takviye planlayan Fenerbahçe için İngiltere'den bir iddia gündeme geldi.

Fenerbahçe orta saha transferinde büyük oynuyor! İşte listedeki yıldızlar

Manchester City'den Mateo Kovacic'i sarı-lacivertlilerin izlediği öne sürüldü.

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