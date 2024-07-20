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Hazırlıklar tam gaz

FenerbahçeLugano karşılaşmasının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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Hazırlıklar tam gaz

Fenerbahçe, Lugano karşılaşmasının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenmanda maç taktiği üzerine çalışma yapıldı. Portekizli çalıştırıcı, sık sık oyuncularına uyarılarda bulundu.

DZEKO'DAN 5 MAÇTA 5 GOL

Edin Dzeko, sezona fırtına gibi girmeye hazır. Fenerbahçe'nin oynadığı 5 hazırlık maçında 5 gol atmayı başaran Boşnak oyuncu, performansıyla genç futbolculara taş çıkartıyor. Bu sezon alternatif olması düşünülen Dzeko, bu oyunu ve attığı gollerle adeta, "bu takımın birinci santrforu benim" mesajını veriyor.

İRFAN CAN BABA OLDU

Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci, dün ikinci kez baba oldu. Sarı-lacivertli kulüp, "Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde hayata 'merhaba' diyen Minik Ata'ya sarı-lacivert dünyamıza 'Hoş geldin' diyor, Gözde ve İrfan Can Kahveci çiftini tebrik ediyoruz" mesajını paylaştı.

25 MİLYONU GETİR JAYDEN'I GÖTÜR

Jayden Oosterwolde'nin menajeri Hollandalı oyuncuyla iki kulübün net olarak ilgilendiğini ve 18 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduklarını Fenerbahçe yönetimine bildirdi. Ancak yönetim, "25 milyon euro bonservis bedeli getirirsen Jayden'ın gitmesine izin veririz" dedi.

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