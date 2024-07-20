Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'nun gözüne giremedi! Yollar ayrılacak

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'nun gözüne giremedi! Yollar ayrılacak

Fenerbahçe’nin 15 milyon euroya transfer ettiği ve bonservisini dört yılda ödeyeceği Cengiz Ünder, Jose’nin gözüne giremedi. Milli yıldızın borcu bitmeden yollar ayrılacak. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe transferi bitiriyor

Transferde gaza basan ve eksik bölgelerini tek tek tamamlayan Fenerbahçe'de sıra orta sahaya geldi.

Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe transferi bitiriyor

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk isteyen ve birbirinden önemli yıldızlarla görüşen sarı-lacivertliler, son olarak Fiorentina'nın yıldızı Sofyan Amrabat'la görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe transferi bitiriyor

Sofyan Amrabat geçen sezonu Manchester United'da kiralık olarak geçirmişti.

Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe transferi bitiriyor

Sözleşmesi sona erince Fiorentina'ya gönen tecrübeli futbolcuyla önceki gün masaya oturuldu.

Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe transferi bitiriyor

GALATASARAY DA İSTİYORDU

Hem Amrabat hem de Fiorentina'yla yapılan pazarlıklarda büyük mesafe kat edildi.

Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe transferi bitiriyor

Galatasaray'ın da istediği Faslı yıldıza ezeli rakibinden daha iyi şartlar sunan sarı-lacivertliler oyuncuyla anlaşma aşamasına geldi.

Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe transferi bitiriyor

Sözleşmesi 2025 haziranda bitecek olan oyuncu için de Fiorentina'ya 12 milyon euro teklif edildi.

Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe transferi bitiriyor

Mor-menekşeler ise 15 milyon euroda diretiyor.

Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe transferi bitiriyor

Transferde görüşmeler devam ediyor.

} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 20 Temmuz bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 20 Temmuz bugün kimin maçı var? 07:49
Galatasaray'ın orta saha planı ortaya çıktı! Wendel olmazsa... Galatasaray'ın orta saha planı ortaya çıktı! Wendel olmazsa... 23:38
Milliler 90. dakikada 1 puanı kurtardı Milliler 90. dakikada 1 puanı kurtardı 23:24
Milliler 90. dakikada 1 puanı kurtardı Milliler 90. dakikada 1 puanı kurtardı 23:23
Beşiktaş'ta sağ bek hedefi: Tavernier Beşiktaş'ta sağ bek hedefi: Tavernier 22:45
Fenerbahçe'den rekor teklif! Wesley Teixeira... Fenerbahçe'den rekor teklif! Wesley Teixeira... 22:36
Daha Eski
Doğan'dan Berat Albayrak'a teşekkür Doğan'dan Berat Albayrak'a teşekkür 22:18
Fransızlardan Djiku iddiası! Fenerbahçe şoka girdi... Fransızlardan Djiku iddiası! Fenerbahçe şoka girdi... 22:18
EURO 2024'te yıldızlaştı! Mourinho'nun yeni golcüsü olacak EURO 2024'te yıldızlaştı! Mourinho'nun yeni golcüsü olacak 22:17
G.Saray'dan 'imkansız' transfer hamlesi! G.Saray'dan 'imkansız' transfer hamlesi! 22:17
En-Nesyri transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı En-Nesyri transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı 22:17
Meunier imzayı attı! Meunier imzayı attı! 22:17