FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'nun gözüne giremedi! Yollar ayrılacak
Fenerbahçe’nin 15 milyon euroya transfer ettiği ve bonservisini dört yılda ödeyeceği Cengiz Ünder, Jose’nin gözüne giremedi. Milli yıldızın borcu bitmeden yollar ayrılacak. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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Sözleşmesi sona erince Fiorentina'ya gönen tecrübeli futbolcuyla önceki gün masaya oturuldu.
GALATASARAY DA İSTİYORDU
Hem Amrabat hem de Fiorentina'yla yapılan pazarlıklarda büyük mesafe kat edildi.
Galatasaray'ın da istediği Faslı yıldıza ezeli rakibinden daha iyi şartlar sunan sarı-lacivertliler oyuncuyla anlaşma aşamasına geldi.
Sözleşmesi 2025 haziranda bitecek olan oyuncu için de Fiorentina'ya 12 milyon euro teklif edildi.
Mor-menekşeler ise 15 milyon euroda diretiyor.
Transferde görüşmeler devam ediyor.
Bu transferin de hafta içinde olumlu yönde sonuçlanması bekleniyor.
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