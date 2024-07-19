Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Youssef En-Nesyri transferini açıklamaya hazırlanıyor. İspanyol basını, Faslı golcünün sarı-lacivertli takıma transferiyle ilgili flaş gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 14:47
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MERT KILIÇ
FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı

Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile oynayacağı karşılaşmayla yeni sezonun ilk resmi maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet eden sarı-lacivertliler, transferde adeta şaha kalktı.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı

Şu ana kadar 5 ismi takıma kazandıran Kanarya, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, yeni transferleri için Hull City ile oynanan hazırlık maçı öncesi imza töreni düzenledi.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı

Törende hazır bulunan sarı-lacivertli takımın sportif direktörü Mario Branco, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı

"TRANSFERİN YÜZDE 85'İNİ TAMAMLADIK"

Branco, "Taraftarlarımız tutkulu ama benim daha rasyonel olmam gerekiyor. Henüz 18 Temmuz'dayız ve şu anda transferlerin yüzde 85'ini tamamladığımızı düşünüyorum.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı

Taraftarları da iyi anlıyorum. Şu anda transferleri tamamlamak isterdim. Henüz yeni bitmiş bir şampiyona var, sezon erken başlayacak.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı

15 Eylül'e kadar açık bir pencere mevcut. Şu andaki durumdan memnun olduğumu söyleyebilirim. Geçen sene kadrodaki oyuncuların birçoğunu takımda tutmayı başardık. 2-3 oyuncunun kontratı bitti. Belki takım içinde değişiklikler olabilir." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı

Transferi büyük ölçüde tamamlayan Fenerbahçe'de gözler forvet takviyesine çevrildi.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı

Sarı-lacivertlilerin forvet bölgesi için 1 numaralı hedefiyse Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri...

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı

Yönetim, Faslı golcünün transferi için İspanyol ekibiyle 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı

Adı Roma ve Al-Qadsiah ile de anılan En-Nesyri ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı

ANLAŞMA TAMAM

İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin Youssef En-Nesyri ile anlaşma sağladığını yazdı.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı

TEKLİFİ KABUL ETTİ

Diario de Sevilla kaynaklı haberde, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Faslı oyuncunun transferinde ısrarcı olduğu ve En-Nesyri'nin sarı-lacivertlilerin teklifini kabul ettiği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı

MAAŞINI 3'E KATLAYACAK

Ayrıca En-Nesyri'nin, Fenerbahçe'den Sevilla'dan aldığı maaşın 3 katını kazanacağı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı

Youssef En-Nesyri geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 41 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı

Faslı santrfor, 20 gol ve 3 asist kaydetti.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı

En-Nesyri'nin İspanyol kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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