FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Youssef En-Nesyri transferini açıklamaya hazırlanıyor. İspanyol basını, Faslı golcünün sarı-lacivertli takıma transferiyle ilgili flaş gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Fenerbahçe, yeni transferleri için Hull City ile oynanan hazırlık maçı öncesi imza töreni düzenledi.
Törende hazır bulunan sarı-lacivertli takımın sportif direktörü Mario Branco, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
"TRANSFERİN YÜZDE 85'İNİ TAMAMLADIK"
Branco, "Taraftarlarımız tutkulu ama benim daha rasyonel olmam gerekiyor. Henüz 18 Temmuz'dayız ve şu anda transferlerin yüzde 85'ini tamamladığımızı düşünüyorum.
Taraftarları da iyi anlıyorum. Şu anda transferleri tamamlamak isterdim. Henüz yeni bitmiş bir şampiyona var, sezon erken başlayacak.
15 Eylül'e kadar açık bir pencere mevcut. Şu andaki durumdan memnun olduğumu söyleyebilirim. Geçen sene kadrodaki oyuncuların birçoğunu takımda tutmayı başardık. 2-3 oyuncunun kontratı bitti. Belki takım içinde değişiklikler olabilir." ifadelerini kullandı.
Transferi büyük ölçüde tamamlayan Fenerbahçe'de gözler forvet takviyesine çevrildi.
Sarı-lacivertlilerin forvet bölgesi için 1 numaralı hedefiyse Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri...
Yönetim, Faslı golcünün transferi için İspanyol ekibiyle 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.
Adı Roma ve Al-Qadsiah ile de anılan En-Nesyri ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamaya hazırlanıyor.
ANLAŞMA TAMAM
İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin Youssef En-Nesyri ile anlaşma sağladığını yazdı.
TEKLİFİ KABUL ETTİ
Diario de Sevilla kaynaklı haberde, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Faslı oyuncunun transferinde ısrarcı olduğu ve En-Nesyri'nin sarı-lacivertlilerin teklifini kabul ettiği belirtildi.
MAAŞINI 3'E KATLAYACAK
Ayrıca En-Nesyri'nin, Fenerbahçe'den Sevilla'dan aldığı maaşın 3 katını kazanacağı belirtildi.
Youssef En-Nesyri geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 41 maça çıktı.
Faslı santrfor, 20 gol ve 3 asist kaydetti.
En-Nesyri'nin İspanyol kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.
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