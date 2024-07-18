Yerli bereketi

Fenerbahçe kadrosuna kattığı yerli oyuncularla dikkat çekti. Şimdiye kadar Levent Mercan, Oğuz Aydın, Cenk Tosun gibi yıldızları transfer eden sarı lacivertliler güçlü bir yerli rotasyonu oluşturdu. Rotasyondaki milli futbolcuların çoğunlukta olması gözlerden kaçmadı. Kadrodaki mevcut yerlilerden başlı başına bir ilk 11 kurabilen Fenerbahçe'de tüm mevkiilerde önemli isimler bulunuyor.

Oluşan bu yerli gücü 12'ye düşen yabancı kontenjanında Fenerbahçe'ye avantaj sağlıyor. Kalede İrfan Can Eğribayat ve Ertuğrul Çetin, sağ bekte Mert Müldür, stoperde Samet Akaydin ve Çağlar Söyüncü ile Emir Ortakaya, Yiğit Efe Demir gibi gençler öne çıkıyor. Sol bekte Ferdi Kadıoğlu ve Levent Mercan yer alıyor. Orta saha ile kanatlarda Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Emre Mor gibi isimler bulunurken, forvette de Cenk Tosun ve Umut Nayir forma giymeye aday futbolcular.

A MİLLİ FUTBOLCULAR

Yerli rotasyonu anlamında önemli bir zenginliğe sahip Fenerbahçe'de bu isimlerin milli takım oyuncusu olması da gözlerden kaçmıyor. Oğuz Aydın ve Cenk Tosun'un A Milli Takım'da olmasının yanısıra Ferdi, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydin ve Mert Müldür ay yıldızlı formayı giyiyor. Ertuğrul Çetin ve Bartuğ Elmaz da Ümit Milli Takım'da oynuyor. Emre Mor, Cengiz Ünder, Umut Nayir ve Mert Hakan da zaman zaman milli formayı giydi.