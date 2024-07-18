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Yeni isimler idmanda

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Cenk Tosun ve Oğuz Aydın da takımla ilk antrenmanına çıktı. Antrenmanda neşeli görüntüler dikkat çekti. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından sona erdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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Yeni isimler idmanda
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Cenk Tosun ve Oğuz Aydın da takımla ilk antrenmanına çıktı. Antrenmanda neşeli görüntüler dikkat çekti. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından sona erdi.
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