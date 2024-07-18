Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bomba Oğuz Aydın gelişmesi! Arsenal...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bomba Oğuz Aydın gelişmesi! Arsenal...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın uzun süredir peşinden koştuğu Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmıştı. Milli futbolcunun takıma katılmasının ardından bomba bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 14:34
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bomba Oğuz Aydın gelişmesi! Arsenal...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bomba Oğuz Aydın gelişmesi! Arsenal...

Uzun süren şampiyonluk hasretini bu sezon noktalamak isteyen Kanarya, takımın başına Jose Mourinho'yu getirdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bomba Oğuz Aydın gelişmesi! Arsenal...

Portekizli teknik adam, imza töreninde yaptığı açıklamada buraya yalnızca Süper Lig için değil Avrupa'da başarı için de geldiğini belirtti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bomba Oğuz Aydın gelişmesi! Arsenal...

Bu doğrultuda sarı lacivertliler ilk sınavına Lugano karşısında çıkacak. Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçını salı günü deplasmanda oynayacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bomba Oğuz Aydın gelişmesi! Arsenal...

Sarı lacivertliler, eleme turlarını tek tek geçerek adını gruplara yazdırmanın peşinde. Transfer çalışmaları da bu hedef doğrultusunda devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bomba Oğuz Aydın gelişmesi! Arsenal...

Transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun da etkisiyle birçok ismi kadrosuna katmayı başardı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bomba Oğuz Aydın gelişmesi! Arsenal...

İlk olarak Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan transfer edilirken, ardından Çağlar Söyüncü bonservisiyle takıma katıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bomba Oğuz Aydın gelişmesi! Arsenal...

Yerli havuzunu Cenk Tosun ve Oğuz Aydın ile genişleten Kanarya, Saint Maximin ile de taraftarın beklediği yıldız transferine imza atmış oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bomba Oğuz Aydın gelişmesi! Arsenal...

FLAŞ OĞUZ AYDIN GELİŞMESİ!

Alanyaspor'a 6 milyon euro ödenerek transfer edilen Oğuz Aydın, büyük ses getirdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bomba Oğuz Aydın gelişmesi! Arsenal...

Geride kalan sezonun en çok gol katkısı yapan yerli oyuncusu olan Oğuz için Galatasaray da devredeydi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bomba Oğuz Aydın gelişmesi! Arsenal...

Bizzat Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 'görüşüyoruz' açıklamasını yaptığı Oğuz Aydın'ın tercihi Fenerbahçe'den yana oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bomba Oğuz Aydın gelişmesi! Arsenal...

Sarı lacivertlilere imza atmasının ardından İstanbul'daki hazırlıklara katılan Oğuz Aydın için İngiliz basını flaş bir haber yayımladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bomba Oğuz Aydın gelişmesi! Arsenal...

ARSENAL TAKİPTE

Takvim'in derlediği habere göre Arsenal, Alanyaspor forması giydiği dönemde Oğuz Aydın'ı transfer listesine almıştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bomba Oğuz Aydın gelişmesi! Arsenal...

Ancak büyük takım performansı soru işaretleri barındırdığı için transfer hamlesi yapılmadığı belirtilirken, Fenerbahçe'ye imzası sonrası yakın takibe alındığı yazıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bomba Oğuz Aydın gelişmesi! Arsenal...

Habere göre Topçular, Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe'de göstereceği performansa göre sezon sonunda sarı lacivertlilerin kapısını çalabilir.

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