TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bomba Oğuz Aydın gelişmesi! Arsenal...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın uzun süredir peşinden koştuğu Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmıştı. Milli futbolcunun takıma katılmasının ardından bomba bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Bu doğrultuda sarı lacivertliler ilk sınavına Lugano karşısında çıkacak. Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçını salı günü deplasmanda oynayacak.
Sarı lacivertliler, eleme turlarını tek tek geçerek adını gruplara yazdırmanın peşinde. Transfer çalışmaları da bu hedef doğrultusunda devam ediyor.
Transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun da etkisiyle birçok ismi kadrosuna katmayı başardı.
İlk olarak Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan transfer edilirken, ardından Çağlar Söyüncü bonservisiyle takıma katıldı.
Yerli havuzunu Cenk Tosun ve Oğuz Aydın ile genişleten Kanarya, Saint Maximin ile de taraftarın beklediği yıldız transferine imza atmış oldu.
FLAŞ OĞUZ AYDIN GELİŞMESİ!
Alanyaspor'a 6 milyon euro ödenerek transfer edilen Oğuz Aydın, büyük ses getirdi.
Geride kalan sezonun en çok gol katkısı yapan yerli oyuncusu olan Oğuz için Galatasaray da devredeydi.
Bizzat Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 'görüşüyoruz' açıklamasını yaptığı Oğuz Aydın'ın tercihi Fenerbahçe'den yana oldu.
Sarı lacivertlilere imza atmasının ardından İstanbul'daki hazırlıklara katılan Oğuz Aydın için İngiliz basını flaş bir haber yayımladı.
ARSENAL TAKİPTE
Takvim'in derlediği habere göre Arsenal, Alanyaspor forması giydiği dönemde Oğuz Aydın'ı transfer listesine almıştı.
Ancak büyük takım performansı soru işaretleri barındırdığı için transfer hamlesi yapılmadığı belirtilirken, Fenerbahçe'ye imzası sonrası yakın takibe alındığı yazıldı.
Habere göre Topçular, Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe'de göstereceği performansa göre sezon sonunda sarı lacivertlilerin kapısını çalabilir.
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