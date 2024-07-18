FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'ten emeklilik kararı! Resmen açıkladı

"Rekorlar hiçbir zaman ilgimi çekmedi ve kaptanlık pazubendi özel bir sorumluluk, onur ve güven getirdi. Bir şeyin altını çizersem, bu asist sayısında rekor olur. Beni tanıyan herkes bunun benim için ne kadar önemli olduğunu bilir. "Asist yapmak" her zaman gol atmaktan daha tatlıdır. Alkış ve eleştirilerinden dolayı halkımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Sporda genellikle nerede olduğunuzu ve ne kadar hak ettiğinizi her zaman gösteren sahadaki performanstır. İlk günden beri tanıştığım herkese teşekkürler"