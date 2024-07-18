Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'ten emeklilik kararı! Resmen açıkladı

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'ten emeklilik kararı! Resmen açıkladı

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Dusan Tadic ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcu geleceğiyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve emeklilik kararı aldığını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 12:53 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 13:07
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FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'ten emeklilik kararı! Resmen açıkladı

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'ten emeklilik kararı! Resmen açıkladı

Sırp oyuncu geçen sezon sarı lacivertlilerde çok iyi bir performans göstermişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'ten emeklilik kararı! Resmen açıkladı

Dusan Tadic geçen toplam 56 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'ten emeklilik kararı! Resmen açıkladı

Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 16 gol ve 16 asisitle oynadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'ten emeklilik kararı! Resmen açıkladı

Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar kontratı bulunan Dusan Tadic, geleceğiyle ilgili önemli bir karar aldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'ten emeklilik kararı! Resmen açıkladı

EURO 2024'te Sırbistan'la boy gösteren Tadic, yaptığı açıklama sonrası milli takımı bıraktığını duyurdu.

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'ten emeklilik kararı! Resmen açıkladı

Tadic yaptığı açıklamada, "Mümkün olduğunca doğru ve doğrudan olmaya çalışıyorum. İfade ettiğim görüşlerin arkasındayım. Takım arkadaşlarıma ya da Almanya'daki Sırp takımında yer alan herhangi birine hakaret etme niyetinde olmadığımı, dolayısıyla hakkında tartışma yaşandığını bildiğim bazı şeyleri son kez açıklama ihtiyacı duyduğumu özellikle vurgulamak isterim"

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'ten emeklilik kararı! Resmen açıkladı

"Ayrıca bu duyurunun asıl nedeni, Sırbistan Milli Takımı'nın formasına veda etme kararı almış olmamdır. Gelecekte de faydalı olabilir miyim? Bırakın bunu meslek, kamuoyu ya da bu konuyu tartışmaya davet edildiğini düşünen ve futbol ortamının bir parçası olduğunu düşünen herkes yargılasın"

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'ten emeklilik kararı! Resmen açıkladı

"Milli takım benim için her zaman bir aşk olmuştur. Vatan sevgisi, insan sevgisi, oyun sevgisi, rekabet, sosyalleşme... Birlikte çok şey yaşadık; sevinçler, üzüntüler, gülümsemeler, kan, mutluluk ve çok fazla acı ve ızdırap yaşandı. Hiçbir kulüp başarısızlığı milli takım başarısızlığı kadar acı veremez ama aynı zamanda hiçbir kulüp başarısı da Sırp formasıyla elde edilen başarı kadar neşe getiremez. Milli takımın armasını savaşmaktan ve savunmaktan büyük keyif aldım. Saha dışında da, saha içinde de. Sırbistan'ı iki Dünya Şampiyonası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda ve Olimpiyat Oyunları'nda temsil etme ayrıcalığına sahip oldum"

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'ten emeklilik kararı! Resmen açıkladı

"Rekorlar hiçbir zaman ilgimi çekmedi ve kaptanlık pazubendi özel bir sorumluluk, onur ve güven getirdi. Bir şeyin altını çizersem, bu asist sayısında rekor olur. Beni tanıyan herkes bunun benim için ne kadar önemli olduğunu bilir. "Asist yapmak" her zaman gol atmaktan daha tatlıdır. Alkış ve eleştirilerinden dolayı halkımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Sporda genellikle nerede olduğunuzu ve ne kadar hak ettiğinizi her zaman gösteren sahadaki performanstır. İlk günden beri tanıştığım herkese teşekkürler"

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'ten emeklilik kararı! Resmen açıkladı

"Milli takımın ve Sırbistan Futbol Federasyonu'nun bir parçası oldum. Onlar beni daha iyi bir insan ve sporcu yaptı. Milli takıma veda ediyorum ama bir gün yeniden orada olacağıma inanıyorum. Oyunculuk kariyerimden sonra futbolda kalmak istiyorum ve eğer yapabiliyorsanız ülkenize yardım etmekten daha iyi bir şey olamaz. Ailem ve arkadaşlarımla birlikte, tribünlerde veya ekran önünde her zaman Sırbistan'ın sadık bir hayranı olacağım." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'ten emeklilik kararı! Resmen açıkladı

Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takım formasıyla toplam 111 maça çıkarken, 23 gol kaydetti.

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