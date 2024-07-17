Haberler Fenerbahçe Ferdi 40 milyon euro

Ferdi 40 milyon euro

EURO 2024'te değerine değer katan Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri her geçen gün artıyor... Arsenal, Newcastle United, Brighton, Atletico Madrid, Manchester United ve Juventus'un ardından şimdi de Sevilla, 24 yaşındaki sol bek için harekete geçti. İspanyol basını, Endülüs ekibinin sarı-lacivertlilere 27 milyon euro bonservis önerdiğini ancak Fenerbahçe yönetiminin bu teklifi hiç düşünmeden reddettiğini yazdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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Ferdi 40 milyon euro

EURO 2024'te değerine değer katan Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri her geçen gün artıyor... Arsenal, Newcastle United, Brighton, Atletico Madrid, Manchester United ve Juventus'un ardından şimdi de Sevilla, 24 yaşındaki sol bek için harekete geçti. İspanyol basını, Endülüs ekibinin sarı-lacivertlilere 27 milyon euro bonservis önerdiğini ancak Fenerbahçe yönetiminin bu teklifi hiç düşünmeden reddettiğini yazdı.

FAVORİ M.UNITED

İtalyan medyası ise Juventus'un Ferdi Kadıoğlu transferinde ısrarcı olduğunu ve oyuncuyu kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiğini duyurdu. Çizme basını, Fenerbahçe'nin Juventus'tan Ferdi için 40 milyon euro istediğini ve bu miktarın altında bir rakama oyuncuyu bırakmak istemediğini yazdı. Juventus'un bu bonservisi ödeyemeyeceği belirtilen haberde favori takımın Manchester United olduğu da vurgulandı.

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