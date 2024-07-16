DİĞER
Tiago Çukur Hollanda'da
Fenerbahçe'de beklentilerin çok altında kalan Tiago Çukur, Hollanda II ekiplerden Roda'ya transfer oldu. 21 yaşındaki oyuncuyla Hollanda temsilcisi, 2027'ye kadar sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, transferi; "Geçtiğimiz sezon Ümraniyespor'da forma giyen oyuncumuz Tiago Çukur, geri alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere Hollanda ikinci ligi takımlarından Roda'ya transfer olmuştur. Futbolcumuza Roda'da sakatlıktan uzak başarılı bir kariyer diliyoruz" sözleriyle duyurdu.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.