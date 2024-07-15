TRANSFER HABERLERİ | Oğuz Aydın resmen Fenerbahçe'de! Kulüplerden açıklama geldi

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin bir süredir yakından ilgilendiği Oğuz Aydın ile ilgili olarak sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Hem Alanyaspor, hem de Fenerbahçe'den oyuncunun transferi hakkında resmi açıklama geldi.

İŞTE ALANYASPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbolcumuz Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe'ye transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüze katkılarından dolayı Oğuz Aydın'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/ApUfWinlfn — Corendon Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) July 15, 2024

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA: