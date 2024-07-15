Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Oğuz Aydın resmen Fenerbahçe'de! Kulüplerden açıklama geldi

TRANSFER HABERLERİ | Oğuz Aydın resmen Fenerbahçe'de! Kulüplerden açıklama geldi

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin bir süredir yakından ilgilendiği Oğuz Aydın ile ilgili olarak flaş gelişme yaşandı. Hem Alanyaspor, hem de Fenerbahçe'den oyuncunun transferi hakkında resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 22:33 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 22:40
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TRANSFER HABERLERİ | Oğuz Aydın resmen Fenerbahçe'de! Kulüplerden açıklama geldi

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin bir süredir yakından ilgilendiği Oğuz Aydın ile ilgili olarak sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Hem Alanyaspor, hem de Fenerbahçe'den oyuncunun transferi hakkında resmi açıklama geldi.

İŞTE ALANYASPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

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