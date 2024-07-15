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Oğuz Fenerli gibi
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da istediği Oğuz Aydın transferinde mutlu sona çok yakın... Alanyaspor'la bonservis konusunda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Oğuz Aydın'la da sözleşme için görüşmelere başladı. Transferin kısa süre içinde duyurulması bekleniyor. Geçen sezon 38 maçta forma giyen Oğuz, 13 gol attı, 8 de asist yaptı.
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