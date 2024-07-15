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Lukaku ve Dybala'ya ret
Fenerbahçe Yönetimi, Jose Mourinho'ya imza attırdıktan kısa süre sonra Lukaku ile Dybala isimlerini Portekizli teknik adama sundu ve "İki oyuncuyla da görüşüyoruz. Tamam derseniz, işi sonuçlandıracağız" dedi. Ancak Jose, hem Lukaku hem de Dybala'yla Fenerbahçe'de çalışmak istemediğini söyledi. Yönetim de bunun üzerine temasları kesti. Jose de basın toplantısında bu konuya değinmişti.
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