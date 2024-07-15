Dzeko ışıl ışıl parlıyor

Yeni sezon çalışmalarına Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde başlayan Fenerbahçe, Avusturya'daki ikinci kampla hazırlıklarını sürdürdü. 24 Haziran'dan itibaren geçen 21 günlük sürede 4 maç oynandı. Bu karşılaşmaların 2'sini kazanan sarı-lacivertliler, birinden beraberlikle ayrıldı ve birini de kaybetti. Teknik direktör Jose Mourinho da bu maçlarla oyuncuların performansını yakından gözlemledi.

İSTEĞİ VE HIRSI DİKKAT ÇEKTİ

En dikkat çekici performanslarından birini ise takımın kaptanı olan 38 yaşındaki Edin Dzeko sergiledi. Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Boşnak yıldız antrenmanlardaki isteği ve hırsının yanı sıra; hazırlık maçlarındaki grafiğiyle de Jose'nin gözüne girmeyi başardı. Dzeko, oynanan bu dört hazırlık maçında üç gol atarak 'ben buradayım ve hazırım' mesajı verdi. Jose de Dzeko'yla sürekli irtibatta.