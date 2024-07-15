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Cenk Tosun yarın geliyor
Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. 33 yaşındaki oyuncu, bugün İstanbul'a gelecek ve sarı-lacivertliler için sağlık kontrolünden geçecek. İki yıllık imza atacak Cenk Tosun'un senelik maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon euro'ya yakın olacağı öğrenildi. Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 47 maçta süre bulan Cenk Tosun, 11 gol attı ve 5 asist yaptı.
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