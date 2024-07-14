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Fenerbahçe gollü bitirdi

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde son hazırlık maçında Fransa temsilcisi Strasbourg'u 4-0 mağlup etti. Merkur Arena'da oynanan karşılaşmada teknik direktör Jose Mourinho sahaya Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Fred, Bartuğ Elmaz, Ryan Kent, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko ilk 11'iyle çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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Fenerbahçe gollü bitirdi

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde son hazırlık maçında Fransa temsilcisi Strasbourg'u 4-0 mağlup etti. Merkur Arena'da oynanan karşılaşmada teknik direktör Jose Mourinho sahaya Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Fred, Bartuğ Elmaz, Ryan Kent, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko ilk 11'iyle çıktı.

Sarı lacivertlilerde;

İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul, Becao, Luan Peres, Emir, Yusuf, Yiğit Efe, Levent Mercan, Krunic, Crespo, Mert Hakan, Zajc, Cengiz, Emre Mor ve Umut Nayir ise yedek soyundu. 5. dakikada Szymanski ile öne geçen F.Bahçe'de, Tadiç ve Ryan Kent ile skoru 3-0 yaptı.

45'te Dzeko ilk yarının skorunu ilan etti.

İkinci yarıdaki değişiklikler başka gol getirmeyince karşılaşma 4-0 sona erdi.

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