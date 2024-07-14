Haberler Fenerbahçe En-Nesyri çıldırttı

En-Nesyri çıldırttı

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye ültimatom verdi. Suudi ekibi Al-Quadsiah ve İtalyan devi Roma'dan da teklif alan Faslı oyuncu, sarı-lacivertlilerden düşünmek için süre istemişti. Sevilla'yla her konuda anlaşılmasına rağmen, Nesyri 1 haftadır kararını veremedi. Golcü oyuncunun durumu yarın netlik kazanacak. Fenerbahçe, cevap alamazsa, transferden vazgeçecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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En-Nesyri çıldırttı
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye ültimatom verdi. Suudi ekibi Al-Quadsiah ve İtalyan devi Roma'dan da teklif alan Faslı oyuncu, sarı-lacivertlilerden düşünmek için süre istemişti. Sevilla'yla her konuda anlaşılmasına rağmen, Nesyri 1 haftadır kararını veremedi. Golcü oyuncunun durumu yarın netlik kazanacak. Fenerbahçe, cevap alamazsa, transferden vazgeçecek.
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