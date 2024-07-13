Gaziantep FK eski Fenerbahçeli yıldızı istiyor! Selçuk inan transfer için devrede
Forvet transferi yapmak isteyen Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren yıldız isme kancayı taktı. Teknik direktör Selçuk İnan'ın da transfer için devrede olduğu aktarıldı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
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Serdar Dursun'un ise Gaziantep FK'ye sıcak baktığı öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon 35 maça çıkan tecrübeli oyuncu 9 gol 2 asistlik performans sergiledi.
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