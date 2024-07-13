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Gaziantep FK eski Fenerbahçeli yıldızı istiyor! Selçuk inan transfer için devrede

Forvet transferi yapmak isteyen Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren yıldız isme kancayı taktı. Teknik direktör Selçuk İnan'ın da transfer için devrede olduğu aktarıldı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 12:34
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Gaziantep FK eski Fenerbahçeli yıldızı istiyor! Selçuk inan transfer için devrede

Gaziantep FK, gol yollarındaki eksikliği gidermek için önemli bir isme kanca taktı.

Gaziantep FK eski Fenerbahçeli yıldızı istiyor! Selçuk inan transfer için devrede

Şu anda boşta olan Serdar Dursun ile yakından ilgilenen kırmızı siyahlı yöneticiler, tecrübeli golcüyü renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Gaziantep FK eski Fenerbahçeli yıldızı istiyor! Selçuk inan transfer için devrede

Teknik direktör Selçuk İnan'ın da devreye girdiği bu transferin gerçekleşmesi an meselesi.

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