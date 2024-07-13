Cenk Tosun çalımı

Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'tan daha erken davrandı ve bombayı patlattı. Beşiktaş ile anlaşması sona eren Cenk Tosun Fenerbahçe ile anlaştı. Öncelikle siyah beyazlı yönetimle masaya oturan Beşiktaş'ın ve A Milli Futbol Takımın golcü futbolcusu kendisine önerilen teklife sıcak bakmadı ve masadan kalktı. Siyah beyazlılar ile sözleşmesi sona eren ve Kartal ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Cenk Tosun için sarı lacivertli ekip, devreye girdi. Golcü futbolcu, Fenerbahçeli yönetcilerle görüşme yaptıktan sonra kendisini sarı lacivretli yapan sözleşmeye prensipte "evet" dedi.

2 YILLIĞI 2.5 MİLYON EURO

Sarı-lacivertliler oyuncu için resmi teklifte bulunurken 2 yıllığına anlaşmaya vardı. Cenk Tosun'un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon euroya yakın olacağı öğrenildi. 33 yaşındaki oyuncunun bugün resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Cenk Tosun'un sarı lacivertlilere imza atmasının ardından sarı lacivertli kulübün transferi resmi olarak açıklaması ve oyuncunun İstanbul'da takıma katılması bekleniyor.

PLAN YERLİ 9

Sarı lacivertlilerin 'yerli 9' planının 1 numaralı adayı olan 33 yaşındaki santrfor Süper Lig'de 274 maçta 104 gole imza attı. Kariyerinde daha önce Everton forması da giyen Cenk Tosun Ocak 2018'de 22.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle İngiliz ekibinin yolunu tutmuştu. Ay yıldızlı formayı da daha önce 53 maçta giyen tecrübeli golcü 21 gole imza attı.