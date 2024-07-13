Haberler Fenerbahçe Cenk Tosun çalımı

Cenk Tosun çalımı

Transferin gözde kulübü olan Beşiktaş rotayı Fenerbahçe’de boşa çıkacak yıldız isimlere çevirmişti. Futbolseverler siyah beyazlılardan transfer hamlesi beklerken, sarı lacivertli kulüp Cenk Tosun ile anlaştıklarını duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cenk Tosun çalımı

Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'tan daha erken davrandı ve bombayı patlattı. Beşiktaş ile anlaşması sona eren Cenk Tosun Fenerbahçe ile anlaştı. Öncelikle siyah beyazlı yönetimle masaya oturan Beşiktaş'ın ve A Milli Futbol Takımın golcü futbolcusu kendisine önerilen teklife sıcak bakmadı ve masadan kalktı. Siyah beyazlılar ile sözleşmesi sona eren ve Kartal ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Cenk Tosun için sarı lacivertli ekip, devreye girdi. Golcü futbolcu, Fenerbahçeli yönetcilerle görüşme yaptıktan sonra kendisini sarı lacivretli yapan sözleşmeye prensipte "evet" dedi.

2 YILLIĞI 2.5 MİLYON EURO

Sarı-lacivertliler oyuncu için resmi teklifte bulunurken 2 yıllığına anlaşmaya vardı. Cenk Tosun'un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon euroya yakın olacağı öğrenildi. 33 yaşındaki oyuncunun bugün resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Cenk Tosun'un sarı lacivertlilere imza atmasının ardından sarı lacivertli kulübün transferi resmi olarak açıklaması ve oyuncunun İstanbul'da takıma katılması bekleniyor.

PLAN YERLİ 9

Sarı lacivertlilerin 'yerli 9' planının 1 numaralı adayı olan 33 yaşındaki santrfor Süper Lig'de 274 maçta 104 gole imza attı. Kariyerinde daha önce Everton forması da giyen Cenk Tosun Ocak 2018'de 22.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle İngiliz ekibinin yolunu tutmuştu. Ay yıldızlı formayı da daha önce 53 maçta giyen tecrübeli golcü 21 gole imza attı.

F.Bahçe'ye Portekizli gol makinesi!
G.Saray'a joker gibi transfer!
DİĞER
Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı balayına gitti! İşte Melisa Aslı Pamuk’un o paylaşımı!
Başkan Erdoğan, ABD dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı
Torreira'ya dinamo gibi partner!
O yıldız yıllar sonra F.Bahçe'ye geri dönüyor!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte F.Bahçe'nin listesindeki 3 golcü yıldız!
O yıldız yıllar sonra F.Bahçe'ye geri dönüyor!
Canlı dolar ve altın fiyatları
OMUZ-TRAPEZ HAREKETLERİ👊
KPSS'de kalem silgi verilecek mi? Sınava girerken neler götürülmeli?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Immobile İstanbul'da! Immobile İstanbul'da! 01:24
Beşiktaş Immobile'yi KAP'a bildirdi! Beşiktaş Immobile'yi KAP'a bildirdi! 01:24
O yıldız için Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya! O yıldız için Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya! 00:23
G.Saray'dan tarihe geçecek transfer harekatı! G.Saray'dan tarihe geçecek transfer harekatı! 00:23
En Nesyri'den F.Bahçelileri üzen haber! En Nesyri'den F.Bahçelileri üzen haber! 00:23
Immobile İstanbul'da! Immobile İstanbul'da! 00:46
Daha Eski
Dzeko F.Bahçe'den ayrılacak mı? Dzeko F.Bahçe'den ayrılacak mı? 00:23
F.Bahçe'ye Ryan Kent piyangosu! F.Bahçe'ye Ryan Kent piyangosu! 00:23
G.Saray'dan Neves bombası! G.Saray'dan Neves bombası! 00:23
Fırtına'dan Jordan Torunarigha'ya kanca! Fırtına'dan Jordan Torunarigha'ya kanca! 00:23
UEFA takım sıralamasını açıkladı! UEFA takım sıralamasını açıkladı! 00:23
F.Bahçe Cenk Tosun ile anlaştı! F.Bahçe Cenk Tosun ile anlaştı! 00:23