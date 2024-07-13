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Alexander Djiku: Zamanla en iyi seviyemize geleceğiz

Fenerbahçeli futbolcu Alexander Djiku, Avusturya'da hazırlık maçında Strasbourg'u 4-0'lık skorla mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 22:13
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Alexander Djiku: Zamanla en iyi seviyemize geleceğiz

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki üçüncü ve son hazırlık maçında Fransa ekibi Strasbourg'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli futbolcu Alexander Djiku, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rakip kalede çok fazla fırsat yarattıklarını ifade eden 29 yaşındaki Ganalı savunmacı, "Elbette gün gün gelişiyoruz. Bugün de sizler izlemişsinizdir rakip kalede çok fazla fırsat yarattığımızı düşünüyorum. Geride de defansif anlamda gol görmedik ve çok fazla şans ürettik. Bugün dört gol attık ve bu anlamda iyi bir adaptasyon süreci geçirdiğimizi düşünüyorum. Şunu soracak olursanız en iyi durumda mıyız? Evet, şu anda en iyi durumda değiliz. Zamanla bu noktaya da erişeceğimizi düşünüyorum. Zamanla en iyi noktamıza, en iyi seviyemize geleceğiz" dedi.

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