Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Ryan Kent piyangosu! İşte yeni adresi

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Ryan Kent piyangosu! İşte yeni adresi

Yeni sezon kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Yabancı sayısını 12'ye düşürmeye çalışan sarı lacivertli yönetime Ryan Kent için müjdeli haber geldi. Jose Mourinho'nun takımda düşünmediği İngiliz futbolcuya ülkesinden talip çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 11:13
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Ryan Kent piyangosu! 2 talibi var

Yeni sezon kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren sarı lacivertliler hazırlık maçında Hajduk Split'e 1-0 mağlup oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Ryan Kent piyangosu! 2 talibi var

Kafasında soru işareti olan isimlere son şanslarını veren Jose Mourinho Ryan Kent'e hazırlık maçında 90 dakika süre verdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Ryan Kent piyangosu! 2 talibi var

Yabancı sayısını 12'ye düşürecek olan Fenerbahçe'de ilk bileti kesilen isim Kent oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Ryan Kent piyangosu! 2 talibi var

Beklentilerin altında kalan Ryan Kent'i İngiltere'den Ipswich Town istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Ryan Kent piyangosu! 2 talibi var

Ipswich Town menajeri Kieran McKenna'nın Kent'i iskoçya'dan Rangers'tan tanıdığı ve kadrosunda görmeyi istediği bildirildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Ryan Kent piyangosu! 2 talibi var

İngiliz kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maçta forma giydi.

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