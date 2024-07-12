TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Ryan Kent piyangosu! İşte yeni adresi
Yeni sezon kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Yabancı sayısını 12'ye düşürmeye çalışan sarı lacivertli yönetime Ryan Kent için müjdeli haber geldi. Jose Mourinho'nun takımda düşünmediği İngiliz futbolcuya ülkesinden talip çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Beklentilerin altında kalan Ryan Kent'i İngiltere'den Ipswich Town istiyor.
Ipswich Town menajeri Kieran McKenna'nın Kent'i iskoçya'dan Rangers'tan tanıdığı ve kadrosunda görmeyi istediği bildirildi.
İngiliz kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maçta forma giydi.
745 dakika süre alan Kent, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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