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Lugano - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi Ön eleme

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, Lugano ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lugano - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 10:01
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Lugano - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi Ön eleme

Lugano - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon yaklaşıyor. 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Jose Mourinho önderliğinde başlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgil tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Lugano - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LUGANO - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lugano - Fenerbahçe maçı 23 Temmuz Cumartesi saat 21:30'da oynanacak. Müsabakanın yayıncı belli olunca haberimizde yer alacak.

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