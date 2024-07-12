Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmi açıklama yapıldı
Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertlilerin Boşnak golcüsü Edin Dzeko'nun geleceği merak edilirken sportif direktör Mario Branco'dan konuyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Branco, "Dzeko bizim kaptanımız, en iyi golcülerimizden ve en önemli oyuncularımızdan biri.
Geçen sezon sakatlık yaşamadan neredeyse her maçta oynadı. 38 yaşında olmasına rağmen hala genç ve biz ondan çok memnunuz.
Dzeko bizim için çok önemli ve onu kaybetmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.
Edin Dzeko geçtiğimiz sezonun başında sarı-lacivertli takıma imza atmıştı.
Tecrübeli golcü, Fenerbahçe formasını 45 maçta terletti.
Dzeko bu süre zarfında 25 gol ve 10 asiste imza attı.
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