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Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmi açıklama yapıldı

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertlilerin Boşnak golcüsü Edin Dzeko'nun geleceği merak edilirken sportif direktör Mario Branco'dan konuyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 12:38
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Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmi açıklama yapıldı

Fenerbahçe'nin transferlerinden sorumlu olan ve dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun Sarı-Lacivertlilerin başına geçmesinde büyük pay sahibi olan sportif direktör Mario Branco, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmi açıklama yapıldı

24sata'ya konuşan Branco, takım kaptanı Edin Dzeko'nun ayrılacağı yönünde çıkan haberlere yanıt verdi.

Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmi açıklama yapıldı

Portekizli isim, Dzeko'nun takımda kalacağını söyledi.

Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmi açıklama yapıldı

Branco, "Dzeko bizim kaptanımız, en iyi golcülerimizden ve en önemli oyuncularımızdan biri.

Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmi açıklama yapıldı

Geçen sezon sakatlık yaşamadan neredeyse her maçta oynadı. 38 yaşında olmasına rağmen hala genç ve biz ondan çok memnunuz.

Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmi açıklama yapıldı

Dzeko bizim için çok önemli ve onu kaybetmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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