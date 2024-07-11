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Wesley sesleri

Kanat transferi için Allan Saint Maximin ile dikkat çeken Fenerbahçe'de sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Sarı lacivertliler Brezilya'da Corinthians'da oynayan Wesley'yi listesine aldı. 2005 doğumlu 19 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin gerekirse genç yıldızı farklı takımlara kiralayabileceği de bildirildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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Wesley sesleri
Kanat transferi için Allan Saint Maximin ile dikkat çeken Fenerbahçe'de sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Sarı lacivertliler Brezilya'da Corinthians'da oynayan Wesley'yi listesine aldı. 2005 doğumlu 19 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin gerekirse genç yıldızı farklı takımlara kiralayabileceği de bildirildi.
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