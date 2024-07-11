Haberler Fenerbahçe Saint - Maximin rüzgarı

Saint - Maximin rüzgarı

Portekizli çalıştırıcının kadrosuna katmayı planladığı Allan Saint-Maximin için F.Bahçe ile Al Ahli anlaştı. Sarı lacivertlilerin Fransız yıldızı kiralayacağı ve oyuncunun maaşının iki kulüp tarafından ödeneceği aktarıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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Saint - Maximin rüzgarı

Fenerbahçe'de artık tüm gözler Allan Saint-Maximin transferine çevrildi. Başarılı futbolcu için Fenerbahçe ile Al Ahli kulüpleri anlaşmaya vardı. İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre; sarı lacivertliler, Fransız sol kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katacak. Ayrıca yıldız oyuncunun maaşı da iki kulüp tarafından ödenecek. Transferin bitme noktasına gelmesinde 27 yaşındaki futbolcunun istekli tavrı da dikkat çekti.

PORTEKİZLİ TEKNİK ADAM İKNA ETTİ

Teknik direktör Jose Mourinho'nun bizzat istediği Saint-Maximin, dünyaca ünlü hoca ile görüştükten sonra ikna oldu ve kararını verdi. Portekizli teknik adamla çalışmak isteyen Fransız futbolcu, Al Ahli kulübüne de bu yönde görüş bildirdi. Fenerbahçe de Suudi kulübü Al Ahli ile ortak noktada buluşarak kiralık transfer noktasında anlaştı. Mourinho daha önce Tottenham'da görev yaparken de Allan Saint- Maximin'i kadrosuna katmak istemişti.

Allan Saint-Maximin kariyerinin en iyi dönemlerini İngiltere'de Newcastle United'da geçirdi. 2019- 2023 yılları arasında Newcastle'da oynayan Fransız futbolcu 123 resmi maça çıktı, 13 gol atıp, 21 asist yaptı.

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