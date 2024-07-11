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Merih Demiral iddiası
Transferde yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'de Merih Demiral iddiası da göze çarptı. Suudi Arabistan kulübü Al Ahli ile yollarını ayıracağı konuşulan Merih'in Fenerbahçe'ye yakın olduğu öne sürüldü. Fenerbahçe altyapısında oynayan milli stoperin sarı lacivertli formayı giymek istediği belirtildi. Suudi Arabistan basınındaki haberlerde, Al Ahli ile Fenerbahçe'nin Merih konusunda da görüştüğü iddia edildi.
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