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Bertuğ Yıldırım görüşmesi

Kadroda forvet hattında yerli rotasyonunu da tutmak isteyen Fenerbahçe'de Bertuğ Yıldırım transferinde önemli gelişmeler yaşandı. Aynı zamanda A Milli Takım'da da yer alan Bertuğ için Fransız kulübü Rennes ile görüşmeler sürüyor. Geçen sezon Hatayspor'dan Rennes'e giden 21 yaşındaki forvetin Fenerbahçe'de oynamak istemesi de bu transferde Fenerbahçe'nin kozu oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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Bertuğ Yıldırım görüşmesi
Kadroda forvet hattında yerli rotasyonunu da tutmak isteyen Fenerbahçe'de Bertuğ Yıldırım transferindeönemli gelişmeler yaşandı. Aynı zamanda A Milli Takım'da da yer alan Bertuğ için Fransız kulübü Rennes ile görüşmeler sürüyor. Geçen sezon Hatayspor'dan Rennes'e giden 21 yaşındaki forvetin Fenerbahçe'de oynamak istemesi de bu transferde Fenerbahçe'nin kozu oldu.
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