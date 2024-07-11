DİĞER
Bertuğ Yıldırım görüşmesi
Kadroda forvet hattında yerli rotasyonunu da tutmak isteyen Fenerbahçe'de Bertuğ Yıldırım transferinde önemli gelişmeler yaşandı. Aynı zamanda A Milli Takım'da da yer alan Bertuğ için Fransız kulübü Rennes ile görüşmeler sürüyor. Geçen sezon Hatayspor'dan Rennes'e giden 21 yaşındaki forvetin Fenerbahçe'de oynamak istemesi de bu transferde Fenerbahçe'nin kozu oldu.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.