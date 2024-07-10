Maximin geri sayımda

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde sona yaklaştı. Jose Mourinho'yla görüştükten sonra sarı-lacivertlilerin teklifini kabul eden Fransız oyuncu, Al-Ahli'deki takım arkadaşlarıyla da vedalaştı. Al-Ahli'yle yapılan görüşmelerde de sona yaklaşan Fenerbahçe, transferi kısa süre içinde açıklamayı planlıyor. Bir aksilik yaşanmaması halinde Maximin, bu hafta sonuna kadar takımın Avusturya kampına katılacak. Fenerbahçe, 27 yaşındaki Fransız kanat oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katacak. Opsiyon zorunlu olacak. Geçen sezon Newcastle United'dan 27.2 milyon euroya transfer edilen Maximin, Al-Ahli formasıyla 31 maça çıktı ve 4 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu

ENGELİ AŞMAK ŞEREFTİR

Saint-Maximin, dikkat çeken bir paylaşımlarda bulundu. Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Saint-Maximin, hikayesinde "Engel ne kadar büyükse, o engeli aşmak da o kadar şereflidir" ifadelerini kullandı.