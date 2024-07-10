Haberler Fenerbahçe Maximin geri sayımda

Maximin geri sayımda

Fenerbahçe Allan Saint-Maximin tansferinde sona yaklaştı. İmza artık an meselesi. Fransız yıldızın hafta sonuna kadar Avusturya kampına katılması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Maximin geri sayımda

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde sona yaklaştı. Jose Mourinho'yla görüştükten sonra sarı-lacivertlilerin teklifini kabul eden Fransız oyuncu, Al-Ahli'deki takım arkadaşlarıyla da vedalaştı. Al-Ahli'yle yapılan görüşmelerde de sona yaklaşan Fenerbahçe, transferi kısa süre içinde açıklamayı planlıyor. Bir aksilik yaşanmaması halinde Maximin, bu hafta sonuna kadar takımın Avusturya kampına katılacak. Fenerbahçe, 27 yaşındaki Fransız kanat oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katacak. Opsiyon zorunlu olacak. Geçen sezon Newcastle United'dan 27.2 milyon euroya transfer edilen Maximin, Al-Ahli formasıyla 31 maça çıktı ve 4 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu

ENGELİ AŞMAK ŞEREFTİR

Saint-Maximin, dikkat çeken bir paylaşımlarda bulundu. Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Saint-Maximin, hikayesinde "Engel ne kadar büyükse, o engeli aşmak da o kadar şereflidir" ifadelerini kullandı.

Yeniden Hojbjerg! Menajeriyle temasa geçildi
Reklam
DİĞER
Fazıl Say'dan bir skandal daha! Belediye ile bir olup komşularını kandırdı
Başkan Erdoğan ABD'de! NATO Zirvesi ittifakın 75. yıl dönümünü kutlama töreniyle başladı
Fenerbahçe Maximin için geri sayıma geçti!
G.Saray'dan yeni sezon sürprizi! Eski F.Bahçeli Aslan oluyor
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe Maximin için geri sayıma geçti!
Mourinho o ismi özel olarak istedi! Santrfor...
Canlı dolar ve altın fiyatları
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 10 TEMMUZ rakamları
Direksiyon sınavı kaç dakika oldu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
YARIN MAÇ VAR MI? YARIN MAÇ VAR MI? 00:18
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! 23:35
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! 23:22
Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk... Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk... 23:06
G.Saray'dan yeni sezon sürprizi! Eski F.Bahçeli Aslan oluyor G.Saray'dan yeni sezon sürprizi! Eski F.Bahçeli Aslan oluyor 23:06
Beşiktaş'tan flaş karar! Ayrılık kapıda Beşiktaş'tan flaş karar! Ayrılık kapıda 23:05
Daha Eski
G.Saray'dan Ebosele'ye resmi teklif! G.Saray'dan Ebosele'ye resmi teklif! 23:05
Transfer bombası! Immobile Beşiktaş için geliyor Transfer bombası! Immobile Beşiktaş için geliyor 23:05
F.Bahçe'den Beşiktaş'a Broja çalımı! F.Bahçe'den Beşiktaş'a Broja çalımı! 23:05
Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosu açıklandı! Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosu açıklandı! 23:05
G.Saray'da Kaan Ayhan depremi! G.Saray'da Kaan Ayhan depremi! 23:05
Teixeira müjdesi! Ailesi de F.Bahçe'yi istiyor Teixeira müjdesi! Ailesi de F.Bahçe'yi istiyor 23:05