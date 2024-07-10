Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Hajduk Split maçı NE ZAMAN? Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Hajduk Split maçı NE ZAMAN? Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezona Mourinho önderliğinde hazırlanan Fenerbahçe, Admira maçının ardından Hajduk Split ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 09:15 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 09:15
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Fenerbahçe - Hajduk Split maçı NE ZAMAN? Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Hajduk Split maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon yaklaşıyor. 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Jose Mourinho önderliğinde başlayan Fenerbahçe, Hajduk Split ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgil tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE HAJDUK SPLIT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Hajduk Split maçı 10 Temmuz Çarşamba saat 19:00'da oynanacak. Müsabaka S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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