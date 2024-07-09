"İhtiyaçlarımız belli"

Transfer konusuna da açıklık getiren Portekizli, şunları söyledi: "Kendimi çok mutlu hissediyorum. Hiçbir zaman olmadığı kadar motiveyim. İçinde bulunduğumuz şartlar kolay değil. Oyuncularımın yarısı milli takımlaydı. 2 hafta içerisinde de Şampiyonlar Ligi ön elemesi başlayacak. Elimizdeki oyuncularla çalışmamızı en iyi şekilde sürdürüyoruz.

Başkanımız direkt bir mesaj verdi. Kulübün gelişmesini istiyor, geriye gitmesini değil. Gelişmesi demek de en iyi oyuncularımızı tutmak demek. Bu mesajı çok net ve direkt bir şekilde verdi. En öncelikli durum, elimizdeki oyuncuların takıma dönmesi. Hızlı olacak bir şey değil, adım adım. Transfer piyasasında nelere ihtiyacımız var biliyoruz. Şampiyonlar Ligi maçları oynayacak olmak bize yardım etmiyor. Transfer pazarı hareketli."

Mourinho: "Her kulübüm bir meydan okumaydı. Burada çok güzel bir organizasyonla karşılaştım. Sorumluluklarımı biliyorum. Bu arada çok iyi karşılandım. Kulübün şartları çok iyi. Sportif direktörümüz 2 senedir burada ve çok iyi. Hedefimiz 35 milyon Fenerbahçe taraftarına özledikleri mutlulukları vermek."

İYİ İŞ ÇIKARDILAR

Jose Mourinho, Avrupa Şampiyonası'yla alakalı gelen soruya, "Türk Milli Takımı çok iyi bir iş çıkardı. Yapacak bir şey yok bu konuda" yanıtını verdi.