Haberler Fenerbahçe "İhtiyaçlarımız belli"

"İhtiyaçlarımız belli"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, dünkü antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"İhtiyaçlarımız belli"

Transfer konusuna da açıklık getiren Portekizli, şunları söyledi: "Kendimi çok mutlu hissediyorum. Hiçbir zaman olmadığı kadar motiveyim. İçinde bulunduğumuz şartlar kolay değil. Oyuncularımın yarısı milli takımlaydı. 2 hafta içerisinde de Şampiyonlar Ligi ön elemesi başlayacak. Elimizdeki oyuncularla çalışmamızı en iyi şekilde sürdürüyoruz.

Başkanımız direkt bir mesaj verdi. Kulübün gelişmesini istiyor, geriye gitmesini değil. Gelişmesi demek de en iyi oyuncularımızı tutmak demek. Bu mesajı çok net ve direkt bir şekilde verdi. En öncelikli durum, elimizdeki oyuncuların takıma dönmesi. Hızlı olacak bir şey değil, adım adım. Transfer piyasasında nelere ihtiyacımız var biliyoruz. Şampiyonlar Ligi maçları oynayacak olmak bize yardım etmiyor. Transfer pazarı hareketli."

Mourinho: "Her kulübüm bir meydan okumaydı. Burada çok güzel bir organizasyonla karşılaştım. Sorumluluklarımı biliyorum. Bu arada çok iyi karşılandım. Kulübün şartları çok iyi. Sportif direktörümüz 2 senedir burada ve çok iyi. Hedefimiz 35 milyon Fenerbahçe taraftarına özledikleri mutlulukları vermek."

İYİ İŞ ÇIKARDILAR

Jose Mourinho, Avrupa Şampiyonası'yla alakalı gelen soruya, "Türk Milli Takımı çok iyi bir iş çıkardı. Yapacak bir şey yok bu konuda" yanıtını verdi.

F.Bahçe'de Maximin gelişmesi! İmza an meselesi
F.Bahçe'den Beşiktaş'a çalım! Mourinho'nun yeni gözdesi olacak
DİĞER
Oyuncu Rüştü Onur Atilla ile aşk yaşayan şarkıcı Nez'den ihanet itirafı geldi! “Sonradan ikimize de kızdım…”
Başkan Erdoğan'dan Washington çıkarması! Türkiye NATO zirvesinde Gazze'nin sesi olacak: 'Teröristan'a asla müsaade yok
Yine transfer yine kapışma! F.Bahçe ve G.Saray...
F.Bahçe'de En-Nesyri transferinde kritik hafta!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de Maximin gelişmesi! İmza an meselesi
F.Bahçe'de En-Nesyri transferinde kritik hafta!
Deprem mi oldu son dakika 9 Temmuz
Namaz vakitleri İstanbul (9 Temmuz Salı)
Canlı dolar ve altın fiyatları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Djokovic çeyrek finalde! Djokovic çeyrek finalde! 01:19
Djokovic çeyrek finalde! Djokovic çeyrek finalde! 01:18
Terim'in unutulmaz günü! Terim'in unutulmaz günü! 23:07
Terim'in unutulmaz günü! Terim'in unutulmaz günü! 22:50
Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti 22:47
F.Bahçe'de hazırlıklar tam gaz! F.Bahçe'de hazırlıklar tam gaz! 22:44
Daha Eski
Beşiktaş'ın Immobile'ye yaptığı teklif belli oldu! Beşiktaş'ın Immobile'ye yaptığı teklif belli oldu! 22:28
İngilizler Barış Alper'in peşinde! Gelecek hafta... İngilizler Barış Alper'in peşinde! Gelecek hafta... 22:28
F.Bahçe'den Beşiktaş'a çalım! Mourinho'nun yeni gözdesi olacak F.Bahçe'den Beşiktaş'a çalım! Mourinho'nun yeni gözdesi olacak 22:28
Alman devinden Ferdi kararı! Alman devinden Ferdi kararı! 22:28
Mourinho'nun 3 gözdesi! Kampa damga vurdular... Mourinho'nun 3 gözdesi! Kampa damga vurdular... 22:28
Mou'nun raporu ortaya çıktı! Ayrılacaklar mı? Mou'nun raporu ortaya çıktı! Ayrılacaklar mı? 22:28