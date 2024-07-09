Çağlar’a özel ilgi

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Çağlar Söyüncü'yle dün özel olarak ilgilendi. Sakatlığını atlattıktan sonra bireysel çalışmalarını sürdüren milli yıldız, ilk kez topla çalışmalara başladı.

SİFTAH YAPTILAR

Avrupa şampiyonasında ülkelerinin milli takımlarında forma giyen Sebastian Szymanski ile Dominik Livakovic, dün Fenerbahçe'nin Avusturya'daki kampına katıldı. İki oyuncu, Jose Mourinho'nun belirlediği program dahilinde çalıştı.

TADIC YARIN BAŞLIYOR

Sırbistan Milli Takımı'yla EURO 2024'te mücadele eden Dusan Tadic'in izni bitiyor. 35 yaşındaki oyuncu, bugün akşam saatlerinde Avusturya'ya gelecek ve yarın da takımla ilk antrenmanın çıkacak.

DURMAK YOK

Fenerbahçe, Avusturya'da yaptığı çift idmanla yeni sezonun hazırlıklarını sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan sabah idmanı koordinasyonla devam etti. Ana bölümde ise taktiksel çalışma yaptı. Akşam idmanında da çift kale maç yapıldı.