Adama sürprizi

Africa Foot'un haberine göre; Fenerbahçe, Macaristan ekiplerinden Ferencvaroş forması giyen Adama Traore'yle ilgileniyor. Sarı-lacivertlilerin 'Malouda' lakaplı kanat için 3 milyon euro teklif edeceği belirtildi. İskoç medyası ise Glasgow Rangers'ın da Adama'yı istediğini duyurdu. 29 yaşındaki Malili, geçen sezon 27 maçta 14 gol attı.

MOU'NUN 3 PRENSİ

Fenerbahçe'de 3 genç futbolcu kamp performanslarıyla teknik direktör Jose Mourinho'nun takdirini kazandı. Bu isimler; Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz ve Emirhan Arkutcu... Portekizli çalıştırıcının üç gençle de yakından ilgilendiği belirtildi.