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Adama sürprizi

Africa Foot'un haberine göre; Fenerbahçe, Macaristan ekiplerinden Ferencvaroş forması giyen Adama Traore'yle ilgileniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 06:50
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Adama sürprizi

Africa Foot'un haberine göre; Fenerbahçe, Macaristan ekiplerinden Ferencvaroş forması giyen Adama Traore'yle ilgileniyor. Sarı-lacivertlilerin 'Malouda' lakaplı kanat için 3 milyon euro teklif edeceği belirtildi. İskoç medyası ise Glasgow Rangers'ın da Adama'yı istediğini duyurdu. 29 yaşındaki Malili, geçen sezon 27 maçta 14 gol attı.

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Fenerbahçe'de 3 genç futbolcu kamp performanslarıyla teknik direktör Jose Mourinho'nun takdirini kazandı. Bu isimler; Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz ve Emirhan Arkutcu... Portekizli çalıştırıcının üç gençle de yakından ilgilendiği belirtildi.

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