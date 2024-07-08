TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Szymanski piyangosu! Tarihi satış gerçekleşiyor
Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski ile ilgili flaş bir gelişme yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki oyuncu için transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı lacivertliler tarihinin en büyük satışını yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Akşam'ın İngiliz basınından derlediği haberde; Polonyalı yıldızı uzun süredir takip eden Londra ekibinin oyuncuyu renklerine bağlama konusunda Fenerbahçe ile anlaşma aşamasında olduğunu aktardı.
Tottenham'ın, 25 milyon euro ve bonuslar içeren teklifte bulunduğu ve sarı lacivertlilerin de bu teklife sıcak baktığı belirtildi.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE RESMİYET KAZANACAK
Ülkesi Polonya ile EURO 2024'te mücadele eden Sebastian Szymanski ve takım arkadaşları, grup aşamasının ötesine geçemedi.
25 yaşındaki orta sahanın, kısa süre içinde Tottenham'a imza atması bekleniyor.
BONSERVİSİ KAYNAK OLARAK KULLANILACAK
Gelecek sezon için mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'den gelecek olan bonservisi eksik bölgelere takviye için kullanacak.
Sarı lacivertlilerin, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda ilk hamlelerini sol kanat ve santrfor bölgelerine yapacağı ve yıldız isimlerle görüşme halinde oldukları öğrenildi.
55 MAÇ, 32 SKOR KATKISI
Fenerbahçe formasıyla bir sezonda 55 maçta forma giyen Sebastian Szymanski, kariyerinin en skorer dönemini geçirdiği sarı lacivertlilerde 13 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.
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