TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Szymanski piyangosu! Tarihi satış gerçekleşiyor

Akşam'ın İngiliz basınından derlediği haberde; Polonyalı yıldızı uzun süredir takip eden Londra ekibinin oyuncuyu renklerine bağlama konusunda Fenerbahçe ile anlaşma aşamasında olduğunu aktardı.

Tottenham'ın, 25 milyon euro ve bonuslar içeren teklifte bulunduğu ve sarı lacivertlilerin de bu teklife sıcak baktığı belirtildi.