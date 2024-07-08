Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Szymanski piyangosu! Tarihi satış gerçekleşiyor

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Szymanski piyangosu! Tarihi satış gerçekleşiyor

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski ile ilgili flaş bir gelişme yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki oyuncu için transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı lacivertliler tarihinin en büyük satışını yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 13:35
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Szymanski piyangosu! Tarihi satış gerçekleşiyor

Sebastian Szymanski, geçtiğimiz yılın yaz transfer döneminde ciddi bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin kadrosuna katılmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Szymanski piyangosu! Tarihi satış gerçekleşiyor

Özellikle ligin ilk yarısında gösterdiği yüksek skor katkılı performansı ile tüm dikkatleri üzerine çeken genç orta sahanın yeni durağı Premier Lig olacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Szymanski piyangosu! Tarihi satış gerçekleşiyor

Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Sebastian Szymanski transferini bitiriyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Szymanski piyangosu! Tarihi satış gerçekleşiyor

Akşam'ın İngiliz basınından derlediği haberde; Polonyalı yıldızı uzun süredir takip eden Londra ekibinin oyuncuyu renklerine bağlama konusunda Fenerbahçe ile anlaşma aşamasında olduğunu aktardı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Szymanski piyangosu! Tarihi satış gerçekleşiyor

Tottenham'ın, 25 milyon euro ve bonuslar içeren teklifte bulunduğu ve sarı lacivertlilerin de bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Szymanski piyangosu! Tarihi satış gerçekleşiyor

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE RESMİYET KAZANACAK

Ülkesi Polonya ile EURO 2024'te mücadele eden Sebastian Szymanski ve takım arkadaşları, grup aşamasının ötesine geçemedi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Szymanski piyangosu! Tarihi satış gerçekleşiyor

25 yaşındaki orta sahanın, kısa süre içinde Tottenham'a imza atması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Szymanski piyangosu! Tarihi satış gerçekleşiyor

BONSERVİSİ KAYNAK OLARAK KULLANILACAK

Gelecek sezon için mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'den gelecek olan bonservisi eksik bölgelere takviye için kullanacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Szymanski piyangosu! Tarihi satış gerçekleşiyor

Sarı lacivertlilerin, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda ilk hamlelerini sol kanat ve santrfor bölgelerine yapacağı ve yıldız isimlerle görüşme halinde oldukları öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Szymanski piyangosu! Tarihi satış gerçekleşiyor

55 MAÇ, 32 SKOR KATKISI

Fenerbahçe formasıyla bir sezonda 55 maçta forma giyen Sebastian Szymanski, kariyerinin en skorer dönemini geçirdiği sarı lacivertlilerde 13 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.

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