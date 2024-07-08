Jose'nin kare ası

Sezonu 22 Haziran'da açan ve ilk hazırlık kampını Düzce'deki Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren Fenerbahçe, çalışmalarını Avusturya'da devam ediyor. Düzce'deki maçta Petrolul'u 2-1 geçen sarı-lacivertliler, Graz'daki ilk hazırlık karşılaşmasında ise Admira Wacker'le 1-1 berabere kaldı. Takımı bu karşılaşmalarda daha iyi gözlemleyen Jose Mourinho, bazı oyuncuların performansından memnun kalırken, bazılarına ise eksi yazdı. Wacker karşısında özellikle Djiku, Emre Mor, Bartuğ Elmaz ve Fred ortaya koydukları oyunla Portekizli teknik adamın gözüne girdi. 61 yaşındaki çalıştırıcının dört ismi, gelecek sezon takımda tutmak istediği vurgulandı.