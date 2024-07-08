F.Bahçe’de mutluyum

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Takımdan ayrılmak istediği yönünde çıkan söylentilerin gerçeği yansıtmadığının altını çizen sambacı, şunları söyledi: "Her şey çok iyi gidiyor. Fenerbahçe'de olmaktan çok mutluyum. Sezon öncesi hazırlık kampımız iyi gidiyor, iyi başladık. Sezon öncesi her zaman zordur. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

MOU HARİKA BİR HOCA

Herkes Mourinho'yu biliyor. O harika bir adam ve harika bir teknik direktör. Şakalaşmayı seviyor ama iş zamanı geldiğinde herkesten verimlilik ister. Herkes de bu konuda istekli. Hem antrenmanlarda hem de maçlarda bu isteğimizi gösteriyoruz, sezon içinde de bunu sürdürmeliyiz. Mourinho'yu tanıyorsunuz, kendisi her zaman kazanmak ister. Takımda da bu karakterde çok oyuncu var."

KARİYERİMDE İLKİ YAŞADIM

F.Bahçe'de geçen sezon sık sık sakatlık yaşamasıyla ilgili de konuşan Brezilyalı, "Geçen sezon yaklaşık 15 maç kaçırdım sakatlıklar yüzünden. Kariyerimde ilk defa oldu bu. Çok fazla katkı sağlayamadım geçen sezon. Bu yıl iyi hissediyorum. Gol ve asist tabii ki önemli ama en önemlisi kupalar ve şampiyonluklar kazanmak" dedi.

YENİ OYUNCU GELDİ

Fred: "Takıma yeni bir oyuncu katıldı: 'Firet'. Şaka bir yana gerçek Fred olarak ben buradayım. Takıma daha fazla oyuncu katılabilir ama gençlerin kampta iyi işler yaptığını söyleyebilirim. Hocamızın da onlardan memnun olduğunu düşünüyorum."

TÜRKİYE'NİN KAZANMASINI İSTEDİK

Fred, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin Hollanda karşısındaki oyununu övdü ve şunları söyledi: "Türk Milli Takımı'ndaki her oyuncu harika bir iş çıkardı, muazzam oynadılar. Avrupa Şampiyonası, zor bir turnuva ve büyük bir tutku ortaya koydular. Takım arkadaşlarımı da tebrik etmem gerekiyor, çok iyi oynadılar. Türkiye'nin kazanmasını isterdik. Umarım bir sonraki turnuvada daha ileriye giderler."

ETKİSİ BÜYÜK OLDU

Jose Mourinho'nun tartışılamayacak bir isim olduğunu belirten sambacı, "Mourinho'nun geleceğini duyduğumuzda bizler de mutlu olduk. Geldiğinde etkisi çok büyük oldu, dünyanın en büyük hocalarından biri. Hem çok iyi bir insan hem de çok iyi bir teknik direktör. Mourinho'nun burada olmasından dolayı minnet doluyuz" dedi.

KAPTANIMIZ EDİN

Admira Wacker karşısında kaptanlık pazubandını takmasıyla ilgili de konuşan Fred, "Kaptanlık bandını takmak güzel bir his. Ancak ben kaptan değilim. İlk kaptanımız Dzeko, ikinci kaptanımız Tadic ve sonra da Mert Hakan. Dün Dzeko çıkınca gençlerin içinde ben kaldım ve bant bana geldi" dedi.