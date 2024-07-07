TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Saint-Maximin'e çılgın teklif! İşte önerilen rakam
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hızlı bir kanat oyuncusu transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Al-Ahli forması giyen Allan Saint-Maximin'i gündemine almıştı. Sarı-lacivertlilerin Fransız yıldız için yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
İkinci takviyesini stoper hattına yapan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.
Kanarya, milli stoperle 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü transferleri sonrası hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvayan Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun istediği doğrultusunda hızlı bir kanat oyuncusu almak için harekete geçti.
Sol kanat bölgesine takviye için önemli bir bütçe ayıran Fenerbahçe'de büyük hareketlilik yaşanıyor.
Rennes formasını giyen Martin Terrier için pazarlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, listesinde yer alan bir diğer yıldız Allan Saint-Maximin için de resmi girişimlere başladı.
YETERSİZ BULUNDU AMA...
Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertliler, Al-Ahli'de aradığını bulamayan Fransız yıldızı kiralamayı hedefliyor.
Yönetimin, Suudi kulübü ile yaptığı görüşmelerde 1 yıllık kiralama teklifi yaptığı ayrıca Saint-Maximin'in 12 milyon Euro'luk maaşının yarısını ödemeyi de taahhüt ettiği öğrenildi.
Al-Ahli'nin teklifi şu anda yetersiz bulduğu fakat yıldız futbolcuya Avrupa'dan başka bir ciddi talip çıkmaması halinde işlerin değişebileceği ifade edildi.
SICAK BAKIYOR
Kariyerini yeniden Avrupa'da sürdürmeyi hedefleyen 27 yaşındaki Saint Maximin'in Jose Mourinho faktörüyle Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı da belirlendi.
Allan Saint-Maximin, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 maçta süre aldı.
Fransız kanat oyuncusu, 4 gol ve 10 asist kaydederek 14 gole direkt etki etti.
Saint-Maximin'in kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro.
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