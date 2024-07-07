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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Saint-Maximin'e çılgın teklif! İşte önerilen rakam

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hızlı bir kanat oyuncusu transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Al-Ahli forması giyen Allan Saint-Maximin'i gündemine almıştı. Sarı-lacivertlilerin Fransız yıldız için yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 18:30
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Saint-Maximin'e çılgın teklif! İşte önerilen rakam

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği kampla gerçekleştiren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Saint-Maximin'e çılgın teklif! İşte önerilen rakam

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, transferde şaha kalktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Saint-Maximin'e çılgın teklif! İşte önerilen rakam

İlk takviyesini sol bek bölgesine yapan Kanarya, Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Saint-Maximin'e çılgın teklif! İşte önerilen rakam

Fenerbahçe, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Saint-Maximin'e çılgın teklif! İşte önerilen rakam

İkinci takviyesini stoper hattına yapan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Saint-Maximin'e çılgın teklif! İşte önerilen rakam

Kanarya, milli stoperle 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Saint-Maximin'e çılgın teklif! İşte önerilen rakam

Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü transferleri sonrası hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvayan Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun istediği doğrultusunda hızlı bir kanat oyuncusu almak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Saint-Maximin'e çılgın teklif! İşte önerilen rakam

Sol kanat bölgesine takviye için önemli bir bütçe ayıran Fenerbahçe'de büyük hareketlilik yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Saint-Maximin'e çılgın teklif! İşte önerilen rakam

Rennes formasını giyen Martin Terrier için pazarlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, listesinde yer alan bir diğer yıldız Allan Saint-Maximin için de resmi girişimlere başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Saint-Maximin'e çılgın teklif! İşte önerilen rakam

YETERSİZ BULUNDU AMA...

Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertliler, Al-Ahli'de aradığını bulamayan Fransız yıldızı kiralamayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Saint-Maximin'e çılgın teklif! İşte önerilen rakam

Yönetimin, Suudi kulübü ile yaptığı görüşmelerde 1 yıllık kiralama teklifi yaptığı ayrıca Saint-Maximin'in 12 milyon Euro'luk maaşının yarısını ödemeyi de taahhüt ettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Saint-Maximin'e çılgın teklif! İşte önerilen rakam

Al-Ahli'nin teklifi şu anda yetersiz bulduğu fakat yıldız futbolcuya Avrupa'dan başka bir ciddi talip çıkmaması halinde işlerin değişebileceği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Saint-Maximin'e çılgın teklif! İşte önerilen rakam

SICAK BAKIYOR

Kariyerini yeniden Avrupa'da sürdürmeyi hedefleyen 27 yaşındaki Saint Maximin'in Jose Mourinho faktörüyle Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı da belirlendi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Saint-Maximin'e çılgın teklif! İşte önerilen rakam

Allan Saint-Maximin, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 maçta süre aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Saint-Maximin'e çılgın teklif! İşte önerilen rakam

Fransız kanat oyuncusu, 4 gol ve 10 asist kaydederek 14 gole direkt etki etti.

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